Новый ультиматум Кремля: Лавров назвал условие для окончания войны против Украины

Сергей Лавров / © скриншот с видео

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Российская Федерация продолжает использовать языковой вопрос как оправдание своей захватнической войны и выдвигает цинические ультиматумы Украине.

Очередной порцией пропагандистских заявлений отметился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем видеообращении, опубликованном 6 июня.

В своем обращении российский дипломат снова вернулся к риторике двухлетней давности, назвав защиту русскоязычных граждан «безусловным приоритетом» Кремля. По его словам, Москва планирует «решительно противодействовать русофобии», где бы она ни была.

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Более того, глава МИД страны-агрессорки прямо связал прекращение боевых действий с выполнением абсурдных прихотей Кремля относительно внутренней политики Украины. Лавров заявил о якобы «открытом терроре со стороны неонацистского киевского режима» против русскоязычных и выдвинул условие для завершения так называемого «конфликта».

«Среди наших безусловных приоритетов — защита и поддержка тех, для кого русский язык родной. Продолжим решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии — где бы они ни были. Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых решен открытый террор со стороны неонацистского киевского режима. Решение этого вопроса — среди необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта», — резюмировал Лавров.

Отметим, что подобные абсурдные лозунги о «защите русскоязычных» Россия использует еще с 2014 для оправдания оккупации Крыма, части Донбасса и начала полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем, именно действия русской армии привели к уничтожению полностью русскоговорящих городов на востоке и юге Украины, таких как Мариуполь, Волноваха и Бахмут.

Ранее мы писали о том, что Путин заговорил о «мире» и сделал новые резонансные заявления. В Кремле была запущена новая волна манипуляций с мирными переговорами.

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