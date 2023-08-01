Новый уровень цинизма: Захарова сравнила атаку БПЛА на "Москва-Сити" с терактами 11 сентября

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live" сравнила атаки на "Москва-Сити" с терактами 11 сентября 2001 года в США. Мол, у этих преступлений "одинаковая методология".

Об этом сообщает Meduza.

Что наговорила Захарова

Известно, что ужасный удар по башням-близнецам унес жизни почти трех тысяч человек. По словам Захаровой, атаки беспилотников на "Москва-Сити" "методологически совпадают с мировыми терактами разного масштаба".

"Давайте посмотрим другой пример – 11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же. "Москва-Сити" – гражданский объект, в котором не только находятся офисы, но и жилые помещения, а также административные здания гражданского блока, которые не имеют никакого отношения к военному блоку. Та же картинка, как будто она повторяется", – сказала ненормальная.

В Кремле же версию Захаровой отвергли. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что там "не видят аналогии между ударами украинских беспилотников по "Москва-Сити" с терактами 11 сентября". Он добавил, что "все необходимые меры по повышению безопасности осуществляются, ведь угроза действительно, угроза существует".

Напомним, ночью 1 августа российскую столицу снова атаковали беспилотники. Есть попадание в башню бизнес-центра, в которой расположены несколько министерств в районе 21-го этажа. Традиционно в ударе россияне обвинили Украину.

В Воздушных силах высмеяли "славную российскую ПВО". Юрий Игнат подчеркнул, что теперь, пожалуй, российские военные будут учиться сбивать тяжелые цели беспилотников.

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