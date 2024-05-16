Новый уровень отношений: о чем была встреча Путина и Си, первые обещания и громкие заявления

Китайский лидер Си Цзиньпин и кремлевский диктатор Владимир Путин пообещали углубить свое стратегическое партнерство в Пекине в четверг, 16 мая, что явилось ярким свидетельством их сплоченности на фоне продвижения российских войск в Украине.

Об этом пишет CNN.

Накануне Си Цзиньпин приветствовал Путина, в состав делегации которого входят высшие должностные лица по вопросам обороны и безопасности, в Большом зале народного собрания в Пекине с полным военным парадом, что ознаменовало начало двухдневного государственного визита российского диктатора в Китай.

Путин приехал к Си: о чем говорили

Си приветствовал углубление связей между двумя странами, формализованными в совместном заявлении, подписанном лидерами во время церемонии в четверг во второй половине дня, заявив, что они "придадут мощный импульс" развитию их отношений.

Этот визит — символическая первая зарубежная вылазка Путина с момента вступления на новый срок в должности президента России на прошлой неделе — последний признак укрепления взаимоотношений, поскольку оба лидера теснее связывают свои страны перед лицом серьезных противоречий с Западом.

На встречах с Путиным Си провозгласил, что китайско-российские отношения "выдержали испытание меняющимся международным ландшафтом" и внесли "положительный вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности", согласно сообщению Министерства иностранных дел Китая.

Путин, чья экономика становится все более зависимой от Китая после вторжения в Украину в феврале 2022 года, на встрече с Си говорил о "практическом сотрудничестве" стран, отметив рекордный объем двусторонней торговли в прошлом году, отметив важность усиления сотрудничества в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах, сообщает российское государственное СМИ "Тасс".

Это уже четвертая встреча Путина и Си, когда они разговаривают с глазу на глаз с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года — через несколько недель после того, как они объявили о партнерстве "без ограничений" в кулуарах Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Государственный визит на этой неделе проходит на фоне растущего международного беспокойства относительно направления войны в Украине на фоне задержек с оказанием помощи Киеву, а также в связи с тем, что российская экономика и оборонный комплекс не подвергаются западным санкциям — ситуация, как утверждают официальные лица Соединенных Штатов, связанная с китайской поддержкой, которую Пекин отрицает.

Путин заявил, что он и Си обсудят войну в Украине на неформальных переговорах позже вечером в четверг, в которых, как ожидается, примут участие новоназначенный министр обороны России Андрей Белоусов и его предшественник Сергей Шойгу, являющийся сейчас секретарем Совета безопасности России.

Усиление международного давления на Украину

Прием Путина на красной дорожке в Пекине состоялся на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил, что он упраздняет все будущие международные визиты, поскольку его войска защищаются от неожиданного российского наступления в Харьковской области.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Киев в начале этой недели, чтобы подтвердить поддержку администрации Байдена Украины после многомесячной задержки Конгресса в одобрении американской военной помощи стране, находящейся в зоне боевых действий. Блинкен пообещал выделить 2 миллиарда долларов на иностранное военное финансирование и заявил, что крайне необходимые боеприпасы и оружие уже направляются на линию фронта.

Давление на Си со стороны США и Европы также растет, чтобы гарантировать, что стремительный рост экспорта из Китая в Россию с начала войны не будет поддерживать военные усилия Кремля.

В последние недели чиновники Белого дома противостояли Пекину в вопросе о том, что, по их мнению, является существенной поддержкой российской оборонно-промышленной базы — в виде таких товаров, как станки, двигатели для беспилотников и турбореактивных самолетов, а также экспортируемые из Китая микроэлектроника.. Пекин раскритиковал США за "безосновательные обвинения" по "нормальным торгово-экономическим обменам" между Китаем и Россией.

Пекин никогда не осуждал российское вторжение, заявляя о нейтралитете в войне и обнародовал нечетко сформулированную позицию из 12 пунктов по ее урегулированию. В преддверии ожидаемой мирной конференции в Швейцарии в прошлом месяце Си призвал к мирным переговорам, учитывающим позиции обеих сторон.

В интервью китайскому государственному СМИ Синьхуа накануне своего приезда Путин высоко оценил подходы Китая к урегулированию кризиса в Украине.

Выступая вместе с Путиным в четверг, китайский лидер заявил, что обе страны "согласны с тем, что политическое решение украинского вопроса является правильным направлением", и призвал к построению "сбалансированной, эффективной и устойчивой системы безопасности" — намек на общее мнение Пекина и Москвы о том, что НАТО виновата в войне в Европе.

"Китай надеется на мир и стабильность в Европе в ближайшее время и продолжает играть конструктивную роль", — сказал Си.

Согласование общих противоречий

Визит на этой неделе знаменует собой 43-ю встречу лидеров за более чем десятилетний период пребывания Си у власти. Си и Путин, известные своей тесной личной химией, за это время постоянно расширяли дипломатическую координацию, экономическое и сотрудничество между своими странами — в то время как оба сталкивались с конфликтами с Соединенными Штатами и их союзниками.

Даже когда Си пытается восстановить потрепанные отношения с Европой и стабилизировать отношения своей страны с Соединенными Штатами, он не хочет жертвовать своим партнерством с Путиным, которого китайский лидер считает незаменимым партнером в реформировании мирового порядка, в котором, по его мнению, несправедливо доминируют Соединенные Штаты, и пытается сдержать их рост.

Это общее мировоззрение также было продемонстрировано в четверг, когда Си, выступая вместе с Путиным, осудил длительную "ментальность холодной войны" и заявил, что "односторонняя гегемония, противостояние лагерей и силовая политика угрожают миру во всем мире и безопасности каждой страны" — используя язык, типичную для совместной с Россией критики Пекином США и их союзников.

Путин кивнул на беспокойство Си по усилению взаимодействия между НАТО и странами-единомышленниками в Азии, призвав к "надежной и адекватной архитектуре безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой не будет места закрытым военно-политическим альянсам".

"Считаем создание таких альянсов контрпродуктивным и вредным", — заявил Путин по итогам встреч в четверг.

Кроме встреч в Пекине, которые, как ожидается, будут включать "гала-вечер" по случаю 75-летия дипломатических отношений между двумя странами, Путин также примет участие в форумах по торговле и сотрудничеству в Харбине, граничащей столице северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. с русским Дальним Востоком.

Исторически этот регион является местом долгосрочной пограничной напряженности между двумя соседями, которая вылилась в конфликт между Китаем и Советским Союзом в 1969 году. В последние годы наблюдается усиление связи с частями русского Дальнего Востока.

Ожидается, что Путин также встретится со студентами и преподавателями Харбинского технологического института — университета, на который в 2020 году правительство США наложило санкции из-за его вероятной роли в закупке товаров для китайской армии.

Напомним, Китай и страна-агрессорка Россия, которая полномасштабно вторглась в Украину, выступают за политическое урегулирование войны. Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Путина.

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