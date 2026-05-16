Новый ужас Гималаев: гибриды волков и диких собак стали угрозой для людей

Гибрид, известный как кхипшанг, больше волка, но меньше собаки / © newscientist.com

Реклама

В индийской части высокогорного региона Ладакх, на высоте почти 5000 метров над уровнем моря, разворачивается экологический и социальный кризис: уникальные гималайские волки все чаще спариваются с бродячими собаками. Этот процесс породил новый вид гибридов, который местные жители называют «кхипшанг» (khipshang). Ученые предупреждают: эти животные несут прямую угрозу людям и вытесняют других диких хищников.

Об этом сообщает авторитетное научное издание New Scientist.

На высоте пяти тысяч метров зафиксировали хищников, которые снаружи копируют волков, но имеют совершенно иное поведение.

Реклама

Серая шерсть, непринужденная рысь по мягкому снегу, выверенное движение, выслеживание и молниеносный удар, который одним укусом обрывает жизнь сурка — на первый взгляд, это классический волк. Именно за такой картиной на высоте почти 5000 метров в индийском Ладакхе наблюдают исследователи. Жизнь на таких вершинах суровая, и эти волки являются частью уникальной цепи млекопитающих, которые выживают здесь вместе со снежными барсами, гималайскими бурыми медведями и лисицами Тибета.

Однако за маской обычного волка все чаще скрывается гибрид, появление которого нарушает шаткий баланс высокогорья.

Главная опасность «кхипшангов»

Главная опасность «кхипшангов» состоит в том, что они унаследовали от собак отсутствие страха перед человеком.

Чистокровные гималайские волки являются очень осторожными животными, которые за тысячелетия эволюции научились избегать контактов с людьми. Бродячие собаки, массово расплодившиеся возле горных поселений и военных баз, передали новому потомству «смелость».

Реклама

Гибриды «кхипшанг» гораздо легче идут на контакт с человеческой средой, подходят близко к жилью и непредсказуемы. Из-за сочетания силы волка и отсутствия страха, присущего собакам, эти хищники способны нападать на местных жителей, пастухов и туристов, причиняя им тяжелые увечья.

Помимо угрозы для людей новые гибриды стремительно вытесняют из экосистемы других редких хищников Гималаев.

«Кхипшанги» оказались очень конкурентоспособными. Они легче приспосабливаются к суровым условиям, чем коренные обитатели высокогорья, агрессивнее охотятся. Поэтому они начинают выигрывать пищевую конкуренцию у снежных барсов и лисиц Тибета, а также угрожают полной генетической ассимиляцией и исчезновением самому чистокровному гималайскому волку.

Напомним, волки-мутанты на территории Чернобыльской зоны отчуждения развили устойчивость к раку.

Реклама

Новости партнеров