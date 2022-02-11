Исследователи не нашли окончательных доказательств того, что COVID-19 циркулирует среди популяции крыс Нью-Йорка. / unsplash.com

Новый вариант COVID-19 может появиться от крыс из канализации Нью-Йорка

Новый вариант COVID-19 может появиться от крыс из канализации Нью-Йорка

В канализациях Нью-Йорка может вспыхнуть новый крысиный вариант COVID-19 – ученые.

Ученые проводят новое исследование, которое пытается проследить происхождение таинственных фрагментов вируса, найденных за последний год в сточных водах Нью-Йорка.

Соответствующее исследование было опубликовано в этом месяце в Nature Communications.

"Загадочные линии", вытекающие из сырой нижней части Нью-Йорка, отличаются от всех известных вариантов COVID. Поэтому ученые предполагают, что новая интересная версия вируса может просачиваться в сточные воды районов, пишет New York Post.

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В то же время, некоторые исследователи считают, что последний взгляд на COVID-19 может быть связан с еще не прослеженными штаммами вируса человека, другие считают, что это новый, рожденный крысой вариант.

"Одна из аминокислотных изменений, которые мы видим в вирусе, не наблюдалась у пациентов. Когда-то. Но это изменение аминокислот было замечено в адаптированном для грызунов вирусе, что действительно мне что-то говорит", — рассказал Curbed вирусолог из Университета Миссури Марк С. Джонсон.

Грызуны, добавил он, не восприимчивы к оригинальному штамму COVID, но могут быть заражены его альфа-, бета- и гамма-вариантами.

Процесс того, крысы Нью-Йорка, возможно, помогли создать таинственные фрагменты вируса, ужасен.

"Они, вероятно, пьют канализационную воду, и я слышал, что они едят фекалии, поэтому если в сточной воде есть комочки материала, я уверен, что они могут попробовать их употребить", — рассказал соавтор исследования и вирусолог Квинс-колледжа Джон Дэннехи.

"Мы никогда не обнаруживали живых вирусов в сточных водах. Но учитывая объем сточных вод и количество крыс, вполне возможно, что они заразились таким образом", – добавил вирусолог.

Хотя исследователи не нашли доказательств того, что COVID-19 циркулирует среди популяции крыс Нью-Йорка, они до сих пор считают, что вредители являются "вероятными кандидатами" на возникновение следующего пока неизвестного варианта заболевания. Если это произойдет, лучшим вариантом будет, если новый вариант "может заразить только крыс и потеряет способность заражать людей", а хуже всего — "он перекинется на людей" и будет новый вариант коронавируса.

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