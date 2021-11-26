Новый вариант COVID-19 в мире: еще 5 стран ЕС запретили авиасообщение с Южной Африкой

Все больше краев вводят ограничения из-за обнаруженного нового варианта коронавируса.

К ранее добавленным странам, приостановившим авиасообщение или запретившим въезд из стран юга Африки из-за обнаруженного нового варианта COVID-штамма, добавились такие, как Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия. В настоящее время Брюссель обдумывает ограничения на полеты внутри ЕС.

Об этом сообщают европейские СМИ.

Франция

Франция объявила о приостановке рейсов из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватины по меньшей мере на ближайшие 48 часов. Правительство Франции призывает вернувшихся из этих стран людей в течение последних 14 дней как можно быстрее сообщить о себе и прийти сдать тест ради их безопасности.

Италия

Рим временно ограничил въезд тем, кто бывал в этих странах, где зафиксировали новый вариант коронавируса, за последние 14 дней.

Нидерланды

Граждане Нидерландов смогут вернуться домой, но при условии, что они пройдут самоизоляцией или здадут тесты. Нидерланды запрещают рейсы из этих стран с полудня 26 ноября.

Австрия

В Австрии ограничения на запрет авиарессов и въезда в страну вступят в силу с полуночи. Жители Австрии смогут вернуться домой только при условии специальной регистрации, 10-дневного карантина и отрицательного теста.

Хорватия

Правительство Хорватии уже ввело запрет на въезд. Прибыть в страну могут те, кто согласен пройти 14-дневный карантин и тестирование.

Ученые говорят, что этот вариант вызывает беспокойство из-за обилия мутаций и быстрого распространения среди молодежи в Гаутенге, наиболее густонаселенной провинции Южной Африки. В настоящее время идентифицирован как B.1.1.529. Новый вариант COVIDштама был также найден в Ботсване, Гонконге и Израиле у путешественников из южной Африки.

Напомним, в Южной Африке обнаружили новый вариант коронавируса, имеющий большое количество мутаций – B.1.1.529. Его впервые зафиксировали 11 ноября в Ботсване. Лондонский вирусолог Том Пикок отмечает, что комбинация коронавирусных мутаций в новом варианте "ужасающая". Он отмечает, что B.1.1.529 может быть "хуже, чем почти все остальные". В частности и "Дельта"-штамм, ныне доминирующий в мире.

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