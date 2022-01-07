Новый вариант коронавируса впервые обнаруженный во Франции: что о нем известно

Сейчас этот вариант COVID-19 находится под наблюдением.
Вариант коронавируса B.1.640, обнаруженный впервые во Франции, пока не имеет широкого распространения, он находится под наблюдением Всемирной организации здравоохранения.
Об этом заявила эксперт организации Мария ван Керкхове, - пишет Deutsche Welle.
По данным ВОЗ, этот вариант вируса SARS-CoV-2 был выявлен в ряде стран в сентябре 2021 года, а в ноябре эксперты организации присвоили ему статус "варианта под наблюдением". Во Франции на этот вариант приходится менее 1 процента случаев заражения, сказала ван Керкхове.
"Очень важно его отслеживать, особенно с учетом количества мутаций, которые он имеет, но в настоящее время он не распространен широко", - подчеркнула она. При этом ван Керкхове не предоставила данных о числе случаев заражения вариантом B.1.640 в мире.
Напомним, что 77% населения Франции уже получили по меньшей мере две дозы вакцины против коронавируса. Между тем президент страны Эммануэль Макрон пригрозил "доставить хлопот" французам, которые отказываются от прививки против COVID-19.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.