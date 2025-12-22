Новый вирус атакует мир: что известно о "неизлечимой" болезни, которую путают с гриппом

Болеть / © УНИАН

Мир охватила волна загадочного вируса, который врачи называют «неизлечимым» из-за отсутствия специфической терапии. Хотя симптомы напоминают обычную простуду или COVID-19, возбудитель значительно устойчивее к внешней среде и быстро распространяется среди взрослых и детей.

Об этом сообщил ведущий американский эксперт по инфекционному контролю, медицинский директор Jefferson Health (Филадельфия) Эрик Сачинвалла, пишет издание LADbible.

По его словам, сейчас наблюдается значительный всплеск заболеваемости аденовирусом, который часто остается недиагностированным из-за сходства с другими респираторными инфекциями.

Что такое аденовирус

По данным Службы общественного здравоохранения Шотландии (Public Health Scotland), аденовирусы — это группа, насчитывающая около 50 различных типов вирусов. Они способны поражать различные органы и системы, вызывая симптомы от легкого недомогания до серьезных осложнений у людей с ослабленным иммунитетом.

Главная опасность заключается в том, что этот вирус является чрезвычайно живучим. В отличие от многих других возбудителей, он устойчив к большинству стандартных дезинфицирующих средств, что позволяет ему дольше сохраняться на поверхностях и быстро передаваться в быту.

Основные симптомы: как распознать болезнь

Клиническая картина аденовируса часто маскируется под сезонный грипп или коронавирус. Пациенты обычно жалуются на сильный кашель и насморк, лихорадку и озноб, боль в горле и воспаление лимфоузлов, острый бронхит или крупу.

Кроме респираторных проявлений, аденовирус может поражать слизистую оболочку глаз (конъюнктивит) и желудочно-кишечный тракт. Последнее проявляется в виде диареи, тошноты, рвоты и острой боли в животе. В редких случаях вирус может вызвать воспаление мочевого пузыря или поражать нервную систему.

Масштабы распространения: статистика впечатляет

Согласно исследованиям Национального института здоровья (NIH), аденовирус является причиной:

5-10% всех клинически значимых респираторных инфекций у детей;

1-7% аналогичных случаев у взрослых.

Статистика свидетельствует, что большинство детей инфицируются аденовирусом еще до достижения 10-летнего возраста. Часто болезнь проходит в легкой форме, и родители даже не подозревают, что ребенок перенес именно этот вирус. Однако цифры за 2016 год показывают, что только среди детей до 5 лет было зафиксировано около 75 миллионов случаев диареи, вызванной именно аденовирусом.

Почему болезнь называют «неизлечимой» и как действовать

Термин «неизлечимый» в данном контексте означает отсутствие специфических противовирусных препаратов, направленных именно на аденовирус. Лечение является исключительно симптоматическим.

Рекомендации доктора Сачинваллы: Отдых является критически важным для восстановления иммунной системы. Пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания, особенно при кишечных симптомах.

Врач отмечает, что не каждый подъем температуры нужно немедленно сбивать жаропонижающими (парацетамолом или ибупрофеном). Лихорадка — это естественный инструмент иммунитета для борьбы с инфекцией.

Поскольку самостоятельно отличить аденовирус от гриппа или COVID-19 почти невозможно, Эрик Сачинвалла советует обязательно обращаться за медицинской помощью, если симптомы не облегчаются на третий день болезни.

