Новый вредитель угрожает урожаю картофеля: аграрии бьют тревогу

В Германии фиксируют рост угрозы для картофельного сектора из-за распространения тростниковой стаканокрылой цикадки — вредителя, который переносит опасные бактериальные болезни растений.

Об этом сообщило издание Potato Pro.

Отраслевые объединения предупреждают: без срочных исследований и скоординированных действий стабильность урожаев может оказаться под угрозой.

О проблеме шла речь во время круглого стола, который состоялся 16 декабря 2025 года в Берлине при участии федерального министра сельского хозяйства Алоиса Райнера. Представители Союза немецкой картофельной промышленности (UNIKA) и Немецкой ассоциации торговцев картофелем (DKHV) призвали активизировать практически ориентированные научные проекты и увеличить их финансирование.

Председатель совещательного совета UNIKA Юстус Бем отметил, что постепенное расширение ареала цикадки требует комплексной стратегии — от интегрированной защиты растений и новых подходов к борьбе с вредителями до селекции устойчивых сортов. В DKHV, со своей стороны, отметили: быстрая и скоординированная реакция поможет сохранить добавленную стоимость в сельских регионах и рабочие места.

По словам представителей ассоциаций, сейчас не хватает знаний о взаимодействии «вредитель — растение — хозяин», что затрудняет эффективное противодействие угрозе. Они также выразили надежду на дальнейшую поддержку со стороны министра Алоиса Райнера, отметив важность Германии как одного из ключевых центров выращивания картофеля в Европе.

