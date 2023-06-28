Ну, если Путин сказал: отец погибшего во время мятежа Пригожина пилота поддержал решение закрыть дело

По словам отца погибшего, командир экипажа выжил, а 3 члена экипажа, включая его сына, погибли.

Отец 24-летнего российского пилота из Таганрога, погибшего при ударе по колонне ЧВК "Вагнер", поддержал решение диктатора Путина прекратить уголовное дело против главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Об этом пишет российское издание ASTRA.

"Если слово о закрытии дела дал президент (Путин – Ред.), это справедливо", – сказал Андрей Бабаев, отец погибшего летчика вертолета Кирилла Бабаева.

Бабаев-старший рассказал, что ни ЧВК "Вагнер", ни Пригожин никаких извинений ему не приносили.

"Я получил сообщение о смерти сына в социальных сетях в 10 вечера в субботу, а перед обедом уже пришли официальные представители командования и сообщили о гибели Кирилла.

Узнать тело нам не давали, сказали, там нечего узнавать. Они горели, они были подбиты, падали с большой высоты. Опознание проводили представители воинской части, и на основании того, что они увидели и на основе документов, найденных на месте происшествия. Похороны были сегодня. Гроб был закрыт. Погибли 3 члена экипажа, включая моего сына. Командир выжил, но тоже в плохом состоянии", – сказал отец летчика.

Погибший российский пилот Кирилл Бабаев, вертолет которого сбили "вагнеровцы" / Фото: t.me/astrapress

Напомним, что владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин остановил свой марш на Москву в 200 км от российской столицы и передумал совершать переворот.

По информации пропагандистов РФ, во время "марша на Москву" вагнеровцы ликвидировали не менее 13 российских военных. В целом, согласно данным российских пропагандистских СМИ, погибли от 13 до 20 военных. Это военнослужащие, находившиеся на бортах сбитых самолетов. ВКС РФ потеряли по меньшей мере 7 воздушных судов.

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