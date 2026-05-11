"Нулевой пациент" с хантавирусом мог заразиться на "краю света": что говорят в туристическом городе

Круизный лайнер MV Hondius, где вспыхнул хантавирус / © Associated Press

Эпидемиологи расследуют происхождение вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Главная версия указывает на заражение «нулевого пациента» во время экскурсии в аргентинском городе Ушуая. Исследователи предполагают, что турист инфицировался на свалке, однако местные власти решительно отрицают эту версию.

Об этом пишет Unilad.

Эпидемиологи предполагают, что нынешняя вспышка хантавируса могла зародиться буквально «на краю света», хотя сама болезнь, конечно, не несет апокалиптического сценария.

В центре расследования оказался город Ушуая на юге Аргентины — именно оттуда отправилось круизное судно MV Hondius перед тем, как на его борту зафиксировали вспышку Andes-штама хантавируса.

Ушуая, которую часто называют городом «на краю света», давно обрела популярность среди туристов благодаря впечатляющим видам заснеженных гор и близости к Антарктиде и Патагонии — одним из наименее затронутых человеком мест на планете.

Однако в последнее время город оказался в центре негативного внимания, поскольку специалисты пытаются установить источник опасного вируса. Сейчас основной версией остается предположение, что «нулевой пациент» побывал неподалеку Ушуайи.

Как мог заразиться хантавирусом «нулевой пациент»?

По данным расследования, двое туристов посетили свалку возле отдаленного города, пытаясь увидеть редких патагонских птиц. Считается, что именно там один из них заразился Andes-штамом — единственной формой хантавируса, способной передаваться от животных к людям.

По предварительным оценкам, заражение могло произойти из-за контакта с крысиными испражнениями на территории свалки. Аргентинские чиновники, имена которых не разглашаются, сообщили, что сейчас эта версия считается наиболее вероятной.

Власти Ушуайи отрицают распространение вируса из этого города

В то же время местные власти категорически не согласны с такими выводами. Глава службы эпидемиологии и экологического здоровья региона Хуан Петрина отверг предположение о местном происхождении вируса, подчеркнув, что случаев хантавируса там никогда не регистрировали.

«В Tierra del Fuego (Огненной Земле) у нас нет ни одного зарегистрированного случая хантавируса за всю историю. И конкретно с 1996 года — когда Национальная система надзора внесла эту болезнь в перечень обязательных для отчетности — в Tierra del Fuego не было ни одного случая», — подчеркнул Петрина.

Что известно о «нулевом пациенте» с хантавирусом?

Несмотря на то, что именно эта версия сейчас доминирует, мужчина, которого считают «нулевым пациентом», до путешествия на MV Hondius успел побывать во многих странах Южной Америки.

Гражданин Нидерландов Лео Схилпероорд, которого называют первым инфицированным, находился в регионе несколько месяцев. В Аргентину он прибыл еще в ноябре 2025 года.

7 января вместе с женой мужчина на автомобиле пересек границу с Чили, после чего более месяца путешествовал по обеим странам. Супруги также побывали в Уругвае, а 27 марта снова вернулись в Аргентину. После этого они отправились в Ушуайю, где 1 апреля сели на борт круизного лайнера.

Именно эти обстоятельства и привел руководитель службы здравоохранения Tierra del Fuego, отвечая на обвинения относительно происхождения вируса. По мнению Петрины, значительно вероятнее, что заражение произошло более чем в 900 милях (1448 км) к северу от региона.

«Прежде всего у нас нет подвида длиннохвостой мыши [которая переносит болезнь], и мы не имеем таких же климатических условий, как северная Патагония — ни по уровню влажности, ни температуры — для ее распространения», — пояснил он.

Петрина также подчеркнул, что изолированное географическое расположение Ушуайи дополнительно снижает вероятность распространения инфекции.

«И даже если грызуны начнут перемещаться, поскольку они не учитывают географические границы, важно помнить, что мы — остров. Им пришлось бы пересечь Магелланов пролив, чтобы заразить местные виды, а это создает дополнительные трудности, кроме климатических условий», — добавил Петрина.

Вспышка хантавируса на лайнере — что известно

На круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса, унесшая жизни трех человек, в частности «нулевого пациента" — 70-летнего голландского орнитолога и его жены. Перед путешествием пара посетила переполненную крысами свалку в Аргентине, пытаясь увидеть редких птиц. Вероятно, именно там они заразились андским штаммом, который передается от человека к человеку. Лео умер на борту, а его жена — в аэропорту во время эвакуации. Сейчас подтверждено еще пять случаев заболевания.

Лайнер прибыл в Тенерифе, где пассажиров изолируют в госпиталях или эвакуируют спецрейсами в их страны для прохождения строгого карантина и тестирования.

