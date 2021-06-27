Нуждалась в интенсивном ремонте: инженеры рекомендовали заменить гидроизоляцию здания, рухнувшего в Майами

Гидроизоляция под бассейном вышла из строя и была неправильно уложена.
Конструкция здания, рухнувшего в пригороде Майами, что в штате Флорида, имела серьезные структурные повреждения и нуждалась в интенсивном ремонте.
Об этом информирует Associated Press.
В отчете фирмы Morabito Consultants за 2018 сообщалось, что гидроизоляция под бассейном вышла из строя и была неправильно уложена, что мешало стоку воды, потому жилому комплексу Champlain Towers South необходим был масштабный ремонт.
"Неспособность заменить гидроизоляцию в ближайшем будущем приведет к экспоненциальному увеличению степени износа бетона", — говорится в документе.
Также фирма рекомендовала заменить поврежденные плиты в ходе капремонта.
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