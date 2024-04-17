"Нужен собственный железный купол": громкая статья The Telegraph об угрозе Британии от России

Успешная оборона Израиля и стран-союзников, включая Великобританию, от комплексной ракетной и беспилотной атаки, осуществленной Ираном в эти выходные, привлекла внимание к несовершенству британской противовоздушной и противоракетной обороны, а бывший председатель Комитета по вопросам обороны Тобиас систему "Железный купол".

Об этом пишет The Telegraph.

Некоторые утверждают, что относительно успешное использование Россией и Ираном дронов Shahed-136 указывает на массированную угрозу БПЛА для Великобритании, с которой ее оборона не способна справиться. Эти беспилотники являются частью угрозы, надвигающейся на НАТО в Европе в целом.

"Учитывая их стоимость [дронов Shahed], они могут использоваться в большем количестве, чем обычные крылатые ракеты, но они медленные и несут сравнительно небольшие 30-50-килограммовые взрывные боеголовки", — пишет газета.

Однако для защиты Великобритании угрозу со стороны России следует понимать в более географически ограниченном смысле. От ближайшей территории России в Калининградском анклаве до ближайшего участка британской земли около 1200 км.

Следовательно, дрону Shahed-136, двигающемуся с максимальной скоростью около 160 км в час, понадобится не менее 7 с половиной часов, чтобы достичь целей в Великобритании, даже по прямому маршруту, который не будет пытаться обойти известные системы ПВО союзников и не будет маскировать свою траекторию. Такая атака также должна пройти через воздушное пространство нескольких стран-союзников, имеющих значительные силы ПВО и наземной противовоздушной обороны, таких как Польша, Германия, Дания и Нидерланды.

Между тем, российские баллистические ракеты, в частности 9М720 и 9М723, запускаемые наземными системами "Искандер-М", не имеют достаточной дальности, чтобы достичь британских целей с российской территории. Аналогично, гиперзвуковые баллистические ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" для запуска должны быть доставлены самолетами-носителями на расстояние около 480 км от Великобритании, что является самоубийством, поскольку для того, чтобы добраться до Британии, они должны пролететь через воздушное пространство большой количества союзников по НАТО и через их средства противовоздушной обороны.

«Настоящая российская угроза от ракет дальнего радиуса действия для Великобритании фактически остается такой, какой она была в течение десятилетий — крылатые ракеты дальнего радиуса действия, запускаемые бомбардировщиками в арктических районах, и потенциально подлодками в Арктике или Северной Атлантике; а также ядерные межконтинентальные баллистические ракеты», – отмечает The Telegraph.

Использование подобных систем, таких как NASAMS и IRIS-T в Украине, показало, что система противовоздушной обороны Sky Sabre, которую уже приобрела британская армия, будет чрезвычайно эффективной даже в небольших батареях против залпов российских крылатых ракет, поэтому ее приобретение должно быть приоритетнее грандиозных. планы защиты от массированных угроз, которые вряд ли достигнут британских целей на практике.

Напомним, обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что у Украины закончились ракеты для Patriot и Iris-T. В то же время, как отметил обозреватель, на Западе на складах лежат сотни систем ПВО и тысячи ракет.

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