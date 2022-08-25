"Нужна сейчас вещь": россияне на китайских интернет-магазинах покупают обложки на украинский паспорт

Жители России на одном из популярных интернет магазинов начали покупать обложки на паспорт с украинской символикой.
Россияне утверждают, что в такое время — это нужная вещь и рекомендуют другим делать аналогично.
Об этом сообщает ТСН.ua.
На одном из популярных китайских интернет-магазинов, продающих также и обложки на украинский паспорт, россияне начали публиковать отзывы на покупки.
Граждане государства-оккупанта утверждают, что в такое время это нужная вещь и рекомендуют приобрести такую обложку. Другие же утверждают, что делают это, чтобы позлить от "Z-патриотов".
Примечательно, что создается впечатление, будто россияне на китайской платформе покупают обложку на украинский паспорт чаще, чем украинцы.
Напомним, в России посреди улицы жестоко убили мужчину, потому что он сказал, что — украинец.
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