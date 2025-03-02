"Нужно быть готовыми к худшему": Урсула фон дер Ляен о перевооружении Украины и Европы

Она заявила, что у лидеров стран было "хорошее и откровенное обсуждение", во время которого речь шла о мерах, которые необходимо принять, чтобы сделать Украину сильной.

После саммита по Украине в Лондоне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сделала заявление об увеличении инвестиций в оборону в течение длительного периода времени.

Об этом пишет The Guardian.

"Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это ради безопасности ЕС. В геостратегической среде, в которой мы живем, нам нужно готовиться к худшему, а значит укреплять оборону", — отметила президент Еврокомиссии.

Также она заявила о необходимости превратить Украину в "стального дикобраза", которого не смогли бы "поглотить потенциальные захватчики".

"Мы должны срочно перевооружить Европу", — призвала она.

Президент Еврокомиссии заявила о необходимости Украины во "всеобъемлющих гарантиях безопасности", а Европе следует увеличить инвестиции в оборону на длительный срок, поскольку это напрямую касается вопроса безопасности Европейского Союза.

"Мы живем в сложной геостратегической обстановке, и нам нужно быть готовыми к худшему, а значит, наращивать оборону", — отметила она.

Напомним, Евросоюз ищет нового союзника в Азии из-за политики президента США Дональда Трампа.

Читайте также: