Нужно катастрофическое поражение: Фрэнсис Фукуяма спрогнозировал будущее России

Отношение мира к современной России очень похоже на то, каким оно было к нацистской Германии перед поражением Гитлера.

Для того чтобы Российская Федерация продолжила существование как либеральное и безопасное государство, у простых граждан современной страны-агрессора должно измениться сознание. Для этого необходимо такое же катастрофическое поражение в войне, как в случае с нацистской Германией.

Такое мнение высказал американский политолог и директор Центра развития демократии и верховенства закона в Стэндфордском университете Фрэнсис Фукуяма в интервью LIGA.net.

По словам ученого, можно предположить, что Россия будет миролюбивым, либеральным государством, которое не будет претендовать на пересмотр международно признанных границ, а национальная идентичность россиян не будет основываться на империализме и экспансии.

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Но случиться такое может не скоро, поскольку "большинство россиян сейчас так не мыслят — ни в России, ни за ее пределами".

“Нужно катастрофическое поражение, чтобы начать убеждать людей, что им необходимы альтернативные отношения с миром... К Германии перед поражением Гитлера отношение было очень похожим на то, как мы относимся к России. Это была милитаризованная, экспансионистская, агрессивная страна. Но после поражения 1945 года они претерпели большие изменения, сознание простых немцев сменилось более толерантным, либеральным. И это продолжалось с конца войны”, – объяснил Фукуяма.

По его мнению, в долгосрочной перспективе нечто подобное вполне может произойти с Россией.

“Лично я не хочу отказываться от надежд на лучшую Россию. Но я считаю, что это будет очень долгая борьба", – резюмировал политолог.

Напомним, в среду, 12 октября, Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой говорится, в частности, об отношениях с Российской Федерацией, ставшей государством, где объединяют "авторитарное управление с ревизионистской внешней политикой".

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