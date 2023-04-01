"Нужно немедленно выехать": США призывают всех американцев, в частности, журналистов, покинуть Россию

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби призвал всех граждан США, в том числе журналистов, уехать из России.

Об этом пишет CNN

"Сейчас для американцев не время находиться в России. Если вы сейчас находитесь в России – по делам или на отдыхе, с любой целью – вам нужно немедленно уехать. Это не лучшее место, даже если вы работаете журналистом. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И пора уехать, если вы там находитесь", — подчеркнул он.

Джон Кирби также сообщил, что США не получили консульский доступ к арестованному накануне американскому журналисту.

Напомним, ФСБ задержала в Екатеринбурге корреспондента московского отделения американской газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича 1991 года рождения. Против него возбудили уголовное дело о шпионаже. Он писал материал об отношении россиян к ЧВК "Вагнер". В ФСБ России заявили, что Гершкович "собирал секретную информацию о деятельности одного из предприятий российского ВПК". Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал скандал вокруг американского журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге с обвинением в "шпионаже".

Читайте также: