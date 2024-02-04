"Нужно прекратить разговоры о патовой ситуации": Кэмерон о перспективах Украины на войне

Западные политики должны перестать говорить о патовой ситуации в контексте войны в Украине.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет The Sunday Times.

Он подчеркнул, что экономика западной коалиции больше российской в 25 раз.

"Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне президента РФ Владимира Путина", – отметил Кэмерон.

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В частности, эту точку зрения он стремится донести до американского экс-президента Дональда Трампа, если тот снова станет главой страны по итогам президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре этого года.

"Взаимодействие с Трампом на личном уровне придется выстраивать по-другому, чем с нынешним лидером США Джо Байденом, однако британские и американские военные и сотрудники спецслужб привыкли и умеют работать вместе, а ценности и подходы двух стран ко многим проблемам тоже очень близки",- добавил он.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте зашла в "тупик". Ответ главы государства не заставил себя ждать: он резко отверг тезис главкома и заявил, что "это не патовая ситуация".

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