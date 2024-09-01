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"Нужно просто стрелять": кандидат в президенты Польши сделал громкое заявление по поводу нелегальных мигрантов

"Нужно просто стрелять": кандидат в президенты Польши сделал громкое заявление по поводу нелегальных мигрантов

На польско-белорусской границе случаются инциденты с нелегальными мигрантами / Фото: из соцсетей

Среди своих приоритетов на посту главы государства Менцен назвал безопасность и экономику.

Лидер ультраправой партии "Конфедерация" Славомир Ментцен, первым объявивший о своем намерении баллотироваться на пост президента Польши, сделал радикальное заявление оттосительно борьбы с нелегальной миграцией. Он пообещал в случае своего избрания разрешить пограничникам стрелять в нелегалов.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

По его словам, не может быть, чтобы кто-то пересекал границу незаконно.

"Если кто-то попытается нелегально пересечь границу польского государства, в него нужно просто стрелять", – сказал лидер польских ультраправых.

В целом, среди своих приоритетов на посту главы государства Менцен назвал безопасность и экономику.

Он заявил, что, несмотря на реальную угрозу вооруженного конфликта, возможности обороны страны находятся в плачевном состоянии. В частности, лидер ультраправых обратил внимание на то, что в вооруженных силах испытывают нехватку техники и резервистов, средний возраст которых составляет около 50 лет.

"Нет никаких признаков того, что мы готовимся к этому конфликту", — оценил он деятельность нынешней власти.

Выборы президента Польши пройдут в мае 2025 года.

Напомним, польские аграрии могут возобновить протест на границе с Украиной уже после окончания полевых работ. Все из-за потока дешевой агропродукции из Украины, которая, по их словам, разрушает рынок

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