"Нужно раздеваться, напрягаться и работать": Лукашенко нашел "оригинальный" выход из мирового кризиса

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова блеснул умом и придумал "гениальный" способ, как выйти из мирового кризиса.
Комментируя кризис в мире, Лукашенко заявил, что теперь "нужно раздеваться, напрягаться и работать". Другого выхода фейковый президент не видит.
Об этом пишут белорусские СМИ, публикуя видео.
Любопытно, что Лукашенко уверен, что будущее Европы невозможно без сотрудничества с Беларусью.
"Нужно раздеваться, напрягаться и работать. Изобилия больше не будет. Мир больше не будет другим. Это мы увидим в ближайшее время. Идет переформатирование мира. Все только начинается. И будущее Европы – только с нами", — выдумал "бульбофюрер".
Более того, он заявил, что одной из причин мирового кризиса является "авантюра в Украине". Так он назвал войну, развязанную его союзником, российским диктатором Путиным. Лукашенко считает, что западные страны не должны выделять финансовую помощь Украине.
Напомним, Лукашенко объяснил, зачем поздравил украинцев с Днем Независимости.
Как сообщалось, в День Независимости Украины Лукашенко пожелал украинцам "мирного неба", а также "мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал циничное заявление Лукашенко. Он назвал "приветствие" клоунадой и пообещал после победы обсудить с ним оттенки "мирного неба".
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