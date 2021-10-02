Нужно стать более жесткими потребителями газа: в Чехии призывают Европу не церемониться с РФ

Европа — крупнейший поставщик газа РФ.
Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка считает, что Европе не стоит "церемониться" с Россией и необходимо объявить газовую войну.
Такое мнение он высказывания в интервью с "радиожурналист"
По его словам, необходимо продемонстрировать жесткую позицию по ценам на газ.
"Европа слишком долго" нянчится "со своими поставщиками, была слишком мягкой с ними. Наша ошибка в том, что мы до сих пор очень церемонились с российскими, норвежцами, алжирцами (речь идет о поставщиках — Ред). Нужно стать более жесткими потребителями и вести себя в соответствии со своими размеров, влияния и богатства ", — подчеркнул Бартушка.
Он также отметил, что для РФ Европа является крупнейшим потребителем газа, а также главным заказчиком, который может создать проблемы на крупнейшем рынке. Кризис кроется в том, что страны-поставщики не готовы к тому, что ЕС намерен избавиться от зависимости от нефти и газа с помощью перехода на "зеленую" энергетику.
Как сообщалось, Венгрия подписала с российским "Газпромом" контракт о транзите газа в обход Украины. Документ между "Газпромом" и MVM CEEnergy Ltd заключили сроком на 15 лет — до 2036 года. По условиям, Россия ежегодно отгружать топливо через Сербию и Австрию. Топливо начало поступать в Венгрию от 1 октября за "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы.