"Нужны лодки и болотные сапоги": в Брянской области ищут тело второго пилота подбитого Су-34

Администрация Стародубского района попросила людей "оказать помощь лодками и болотными сапогами" в поисках тела второго пилота.

Выйти на поиски тела второго пилота Су-34 в администрации Стародубского района попросили жителей Брянской области. Там 13 мая упала боевая машина.

Администрация призвала выходить на поиски в своих болотных сапогах и на собственных лодках или предоставить "принадлежности" другим жителям для поисков.

Согласно объявлению, поиски начнутся 16 мая в 8:30. Сбор желающих – у местной администрации.

Также местные власти напомнили о Мемориале "Стена памяти" в Стародубе.

"Уважаемые жители и гости Стародубского округа! Память погибших 13 мая 2023 летчиков вы можете почтить у вечного огня на Мемориале "Стена памяти" в г. Стародуб", — сообщили в администрации.

Уже стало известно, что один из погибших пилотов – это 33-летний летчик Ми-8 Максим Савченко.

Всего во время падения военных самолетов в Брянской области 13 мая погибли 8 летчиков: пилоты вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35.

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