Нянчила правнуков и вела активную жизнь: в 135 лет умерла самая старая жительница жительница Китая (фото)

Нянчила правнуков и вела активную жизнь: в 135 лет умерла самая старая жительница жительница Китая (фото)

Местность, в которой жила самая старая жительница жительница Китая, известна как "село долгожителей".

Самая старая жительница Китая, Алимихан Сейти, скончалась на 136-м году жизни.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

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Отмечается, что долгожительница проживала в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района. Женщина вела достаточно активный образ жизни. Она занималась домашним хозяйством, обходилась почти без посторонней помощи, совершала регулярные прогулки и даже помогала внукам нянчить правнуков.

Известно, что Алимихан Сейти родилась 25 июня 1886 года и жила в поселке Кумушерик, где проживает много людей старше 90 лет. В КНР он известен как "село долгожителей".

Местная власть заботится и следит за тем, чтобы в Кумушерике люди жили долго. Для всех местных жителей старше 60 лет ежегодно организуют бесплатное медицинское обследование, предоставляют льготы и индивидуальные лекарства.

Напомним, в конце ноября на Филиппинах скончалась Франциска Сусано, которой исполнилось 124 года.

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