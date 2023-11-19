Няню-“монстра” приговорили к 707 годам заключения за развращение 16 мальчиков

Работу он находил через свой веб-сайт, на котором называл себя "оригинальным приятелем-няней".

34-летний американец Мэтью Закжевски был признан виновным в 34 преступлениях, включая развратные и сладострастные действия с несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, жестокое обращение с детьми и, в частности, развращение 16 мальчиков. Он приговорен к 707 годам заключения.

Об этом сообщило издание New York Post.

Свои ужасные преступления Закжевски совершал с января 2014 года по май 2019 года. Его маленькими жертвами были мальчики в возрасте от 2 до 12 лет.

Работу он находил через свой веб-сайт, на котором называл себя "оригинальным приятелем-нянькой" и предлагал различные услуги, в частности уход за детьми на ночь и во время отпуска.

О первом случае развратных действий со стороны этого няни стало известно в мае 2019 года, когда родители одного ребенка заявили на него в полицию за то, что он неадекватно касался их восьмилетнего сына. Дальнейшее полицейское расследование впоследствии обнаружило 11 жертв по всей Южной Калифорнии, начиная с 2014 года.

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В суде окружной прокурор Джульетт Оливер описала Закжевски как “монстра, замаскированного улыбками и хихиканьем”. В своем заключительном слове в ходе судебного разбирательства она сообщила, что Закжевски имел "целую книгу" о педофилии на своем компьютере и записал на видео большинство доказательств, использованных против него.

"Я горжусь тем, что дарил улыбки вашим детям, и все хорошие моменты, которые мы провели, были на 100 процентов настоящими", — сказал Закжевски перед тем, как судья Верховного суда округа Орандж Кимберли Мэннингер объявила ему приговор.

Напомним, в США сотрудницу Стэнфордского университета арестовали и обвинили во лжи. Женщина заявила, что ее якобы дважды изнасиловали в кампусе в прошлом году.

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