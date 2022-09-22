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Нынешнее поведение Путина напоминает Гитлера в последние дни Третьего Рейха – генерал Ходжес

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Нынешнее поведение Путина напоминает Гитлера в последние дни Третьего Рейха – генерал Ходжес

Фото: Associated Press

Недавно принятые решения президента России Владимира Путина напоминают поведение Адольфа Гитлера, который в последние дни Третьего Рейха пытался привлечь к участию в войне побольше военных.

Путин делает то, что делали нацисты.

Об этом экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес рассказал в интервью Bild.

"Нынешнее поведение Путина напоминает мне Гитлера, который в последние дни Третьего Рейха муштровал ребят и старцев для Вермахта. Ирония судьбы: Путин делает то, что делали нацисты", – обратил внимание американский генерал.

Он также выразил свое мнение о том, сможет ли "частичная" мобилизация в России способствовать изменению хода войны.

"Без мощной артиллерийской поддержки эти войска будут лишь пушечным мясом, которое будет сидеть этой зимой в холодных мокрых окопах во время того, как украинские силы будут продвигаться вперед", – сказал Ходжес.

Он также не исключил применения Россией ядерного оружия, однако заверил, что Путин понимает, какими будут последствия такого поступка.

"Да, Путин холодный, как лед, но не сумасшедший: он хорошо знает, что тогда США должны будут полностью втянуться в эту войну. Пентагон уже предоставил президенту Джо Байдену список вариантов на такой случай", – сообщил экс-командующий войсками США в Европе.

Он добавил – есть еще российские генералы, которые хотели иметь будущее и после диктатора.

Напомним, журналисты CNN со ссылкой на источники в разведке сообщили, что Путин лично отдает приказы в войне против Украины, а между генералами существуют серьезные разногласия.

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