NYT: Директор ЦРУ тайно летал в Москву с «мрачным предупреждением»

Визит ЦРУ в Москву: Рэтклифф призвал РФ к соглашению с Украиной / © Associated Press

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Директор ЦРУ Джон Ретклифф, на этой неделе тайно посетивший Москву, чтобы частно поделиться своей мрачной оценкой состояния российской войны против Украины и призвать россиян заключить соглашение, прежде чем их военное и экономическое положение ухудшится.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, встреча Джона Рэтклиффа на этой неделе в Москве преследовала цель подтолкнуть Кремль к заключению мирного соглашения с Украиной.

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Источники The New York Times утверждают, что Рэтклифф передал сообщение главе ФСБ Александру Бортникову и не стал угрожать возможными последствиями для российской стороны, если Владимир Путин проигнорирует оценку директора ЦРУ и решит продолжить боевые действия.

Аналитики ЦРУ давно подвергают сомнению честность оценок, которые дают советники Путина относительно траектории войны и ее масштабов.

Некоторые чиновники выразили надежду, что Путин, сам бывший сотрудник разведки, воспримет сообщение от директора ЦРУ как более срочное и доверительное, чем сообщения, передаваемые обычными дипломатическими каналами.

Неясно, предусматривает ли послание Ретклиффа какие-либо изменения в политике США в отношении России или Украины.

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Отмечается, что визит Рэтклиффа стал очередной попыткой администрации Трампа вдохнуть новую жизнь в зашедшие в тупик переговоры.

Учитывая представленную им мрачную военную и экономическую реальность для России, Ретклифф заявил Бортникову, что, по его мнению, Москве пора вступить в серьезные переговоры о прекращении войны.

Частное сообщение, которое Ретклифф передал Бортникову по Украине, перекликалось с некоторыми публичными заявлениями главы ЦРУ.

В прошлом месяце Ретклифф прямо высказался по поводу потерь российских войск во время войны и неспособности Москвы продвигаться на поле боя. Он отметил, что продолжительность жизни российского солдата на передовой составляет менее 35 минут. И добавил, что Россия получила всего около 1 процента от общей территории Украины за 18 месяцев, когда он стал директором ЦРУ.

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В свою очередь европейские дипломаты считают, что в ближайшие зимние месяцы может появиться возможность для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, учитывая в значительной степени остановленное российское наступление на Донбассе.

Некоторые из этих европейских чиновников давили на администрацию Трампа, чтобы в перечень чиновников, давящих на россиян относительно мирного соглашения, добавить чиновника по вопросам национальной безопасности, кого-то, кто мог бы донести такое же жесткое послание, которое Ретклифф произнес на этой неделе.

В издании отмечают, что спецпредставителей Трампа Уиткоффа и Кушнера считают слишком близкими к россиянам. Вместо этого Ретклиффа, давнего «ястреба» против России, можно рассматривать как потенциально более нейтрального посредника.

В свою очередь источники Reuters сообщают, что в Москве Ретклифф поднимал вопрос о возможной российской операции против страны НАТО и обсуждал поддержку Россией Ирана, которая стала поводом для раздражения США.

Напомним, 25 августа в Москву на американском военном самолете неожиданно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

На фоне этого визита США попросили Украину приостановить удары для безопасности Рэтклиффа.

Также в Москву в тот же день прибыл представитель Ватикана Пол Ричард Галлахер и впервые за пять лет встретился с Лавровым.

Американский журналист Майкл Вайс утверждал, что глава ЦРУ прилетел в Москву, чтобы предупредить РФ о недопустимости российской эскалации против Европы и НАТО.

Дональд Трамп сегодня опроверг эту информацию и заверил, что совсем не обеспокоен возможным нападением России на НАТО.

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