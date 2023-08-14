NYT: связанная с Пашинским компания стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине

Издание утверждает, что Украина покупает оружие из-за этой компании в разы дороже.

Компания, связанная с бывшим нардепом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия для ВСУ. Однако украинские военные получают необходимое вооружение по самым высоким ценам

Об этом говорится в расследовании The New York Times.

"Отчаянный" телефонный звонок от Минобороны Украины

В издании напоминают, что в первые недели полномасштабного вторжения ВСУ срочно нуждались в оружии и боеприпасах, поскольку поставки от стран НАТО еще не начались. Поэтому украинские власти были вынуждены обратиться к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, имеющему связи на рынке оружия.

"До этого он (Пашинский. – Ред.) жил в фактическом политическом изгнании в своем загородном имении, отстраненный президентом Владимиром Зеленским и его обещанием искоренить коррупцию", – говорится в статье.

По информации издания, у Пашинского были связи в оружейном бизнесе, он умел работать в условиях жесткой конкуренции и не опасался бюрократии. В военное время это было бесценно.

"Для поставок оружия на передовую лидеры воскресили деятелей из тяжелого прошлого Украины. Правительственные чиновники прекратили вносить в черный список поставщиков, которые обманули военных", — сказано в материале.

Крупнейший частный поставщик оружия в Украине

Расследование New York Times показало, что спустя восемнадцать месяцев компания, связанная с Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине. Он покупает и продает гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансъевропейскую сеть посредников.

В прошлом году компания отчиталась о лучшем за всю свою историю годовом обороте: объем продаж составил более 350 млн долларов, по сравнению с 2,8 млн долларов за год до вторжения РФ.

И снова под следствием

По данным NYT, Пашинский сейчас снова находится под следствием, а правоохранители проверяют его компании.

Сам экс-нардеп отрицает любую заинтересованность в вооруженном бизнесе.

Болгария как пример

Вооруженные силы Украины в значительной степени полагаются на боеприпасы советского калибра, и их существует только так много, преимущественно в странах бывшего советского блока, включая те, которые не желают противостоять России, продавая их Украине. Чтобы получить доступ к этому предложению, нужны опытные сети, которыми владеет Пашинский и его команда.

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Одной из стран, имевшей большой арсенал оружия и боеприпасов советского образца, была Болгария, отказавшаяся продавать напрямую Украине, опасаясь разозлить Россию.

Это сделало Пашинского особенно ценным, говорят чиновники. Связанная с экс-нардепом фирма "Украинская бронетехника" имела связи в Болгарии.

Поскольку Болгария не разрешила продавать боеприпасы непосредственно на Украину, "Украинская бронетехника" заключила соглашение с 70-летним польским посредником Анджеем Ковальчиком. Он получил документы, в которых конечным покупателем была указана Польша, а не Украина.

Документы показывают, что оружие поступало от болгарских производителей к болгарскому брокеру по имени Калоян Станиславов, затем к польскому посреднику, затем к Украинской бронетехнике и, наконец, к украинским военным.

С каждым шагом цены росли, а польский посредник получал свою долю.

По информации издания, сейчас украинская прокуратура расследует эту сеть и проверяет, получал ли Пашинский откаты от польского посредника.

Последствия

"В ближайшей перспективе азартная игра окупается. Украина сдержала российские войска достаточно долго, чтобы поступила международная помощь. Долгосрочный риск заключается в том, что эти временные изменения закрепятся, и что Пашинский и другие выйдут из войны с большими деньгами и влиянием, чем будь-либо. когда", – говорится в статье.

Значительная часть денег, подпитывающих эту систему, поступает от европейской помощи, говорит чиновник, знающий финансирование Украины во время войны.

Но европейские и американские чиновники не любят обсуждать Пашинского, боясь подыграть нарратив России о том, что украинское правительство коррумпировано.

Однако в частном порядке они говорят, что повторное появление таких фигур как Пашинский является одной из причин, почему американское и британское правительства покупают боеприпасы для Украины, а не просто передают деньги.

"Давайте не трогать людей за то, что они сделали в феврале-марте 2022 года. Даже если это выглядит подозрительно", – заявил в комментарии заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Напомним, что в 2021 году экс-нардеп Сергей Пашинский был оправдан за выстрел в человека.