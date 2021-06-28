NYT заявила, что ООН нашла доказательства военных преступлений наемников из РФ в ЦАР

NYT заявила, что ООН нашла доказательства военных преступлений наемников из РФ в ЦАР

По данным ООН, российские наемники, в частности, захватывали школы, убивали гражданских и грабили дома.

Организация Объединенных Наций обвиняет российских наемников в убийствах мирных жителей, грабежах домов и смертельных обстрелах верующих в мечетях во время военных операций в Центральноафриканской Республике.

Об этом сообщают журналисты The New York Times, в распоряжении которых оказались документы ООН.

Согласно расследованию, военные преступления, совершенные российскими боевиками, "включали случаи применения чрезмерной силы, неизбирательные убийства, захват школ и грабежи в крупных размерах, в частности со стороны гуманитарных организаций".

Отмечается, что российские наемники выгнали повстанцев из нескольких городов в январе и феврале этого года, после того как правительство Центральноафриканской Республики — бедной страны, богатой полезными ископаемыми — попросило Россию помочь ему вернуть свою торговлю алмазами у повстанцев.

Как пишет издание, правительство России согласилось предоставить стране невооруженных военных инструкторов, что приветствовалось в ООН, но на самом деле отправило вооруженных наемников.

"Российские инструкторы установили присутствие в ключевых горнодобывающих центрах страны", — говорится в документах ООН и добавляется, что военные усилия быстро превратились в кампанию по заключению алмазных сделок в интересах Кремля.

Хотя Россия утверждала, что в стране никогда не было более 550 инструкторов, расследование ООН показало, что их количество достигало 2100.

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Как пишет NYT, российские силы быстро укрепились в правительстве ЦАР: российские охранники защищают президента Фостен-Аршанжа Туадеру, а бывший российский шпион выступает в роли его советника по безопасности.

В последние несколько лет российские силы стали более активно участвовать в африканских конфликтах, появившись в таких странах, как Чад, Ливия, Мозамбик и Южный Судан.

Ранее в CNN обнародовали расследование, в котором рассказали, что российские наемники принимают непосредственное участие в пытках и убийствах мирного населения в Центральноафриканской Республике.

В частности, Россия завозит в ЦАР так называемых инструкторов, которые в действительности являются бойцами частного военизированного формирования, нанятыми компаниями, связанными с российским олигархом Евгением Пригожиным, который является приближенным к Путину.

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