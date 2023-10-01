Нью-Йорк постепенно уходит под воду: под угрозой 8 млн человек и десятки тысяч зданий

Ускоренное проседание Нью-Йорка означает, что в будущем он рискует полностью или частично затопленным.

Нью-Йорк постепенно, но уверенно уходит под воду. Ежегодно почва под мегаполисом опускается примерно на 1,6 метра.

Об этом пишет Space.

Бретт Баззанга, ведущий ученый, проводивший исследование, отметил, что детальное картографирование показало такие закономерности в движении земли в Нью-Йорке, которые раньше не были замечены. Такие районы Квинса как взлетно-посадочная полоса 13/31 аэропорта Ла-Гуардия и стадион Артура Эша, опускаются быстрее других, в среднем по городу. И, судя по всему, причиной этого является фундаментальная ошибка их размещения. Дело в том, что эти объекты построены на свалках.

Не считая того, некие районы города, напротив, поднимаются. К примеру, в Восточном Вильямсбурге в Бруклине наблюдается ежегодный подъем на 15,2 мм. Роберт Копп, один из соавторов исследования, считает, что виновниками могут быть такие виды человеческой деятельности как откачка грунтовых вод и использование инъекционных скважин, однако для полной уверенности необходимо провести дополнительные исследования.

Угроза повышения уровня моря здесь в три-четыре раза выше, чем в среднем по атлантическому побережью Северной Америки, говорится в исследовании. В случае наводнения 8,4 млн жителей Нью-Йорка, для которого характерна высокая концентрация населения, угрожает разной степени опасность.

Но даже если наводнения в ближайшие годы не будет, под угрозой окажется целостность небоскребов: длительное влияние морской воды приводит к коррозии арматуры и ослаблению бетона в фундаментах. Среди районов, которые погружаются под воду быстрее других, наиболее густонаселенные: Квинс, Бруклин и нижний Мангеттен.

Авторы исследования не дают точных прогнозов, когда это произойдет, однако говорят, что ускорить затопление могут и другие факторы: экстремальные ливни, ураганы, происходящие все чаще из-за антропогенного воздействия на окружающую среду.

Ранее ученые заявили, что Земля вступила в эру "глобального кипения". Более подробно об этом читайте в новости.

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