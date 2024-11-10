Нью-Йорк в праздничном настроении: Рождественская елка украсила Рокфеллеровский центр

В Нью-Йорке была установлена Рождественская елка Рокфеллеровского центра, знаменуя начало праздников в городе.

Об этом сообщает издание ABC News.

74-футовая (около 22,5 метров – ред.) норвежская елка была доставлена и установлена на Центральной площади Мангеттена с помощью крана. Для украшения дерева, охват которого составляет 43 фута, понадобилось около 8 километров световых гирлянд из более чем 50 000 цветных светодиодов. На вершине елки расположена звезда из кристаллов Swarovski из 3 миллионов кристаллов.

Установка рождественской елки в Нью-Йорке

Главный садовник Рокфеллеровского центра, Эрик Паузе, отметил, что во время церемонии установки дерева собралась одна из самых больших толп.

"Сегодня собралось много людей. Это была одна из самых больших толп, которые я когда-либо видел на церемонии посадки деревьев", — сказал Эрик Паузе.

Церемония зажигания огней состоится 4 декабря.

Напомним, что Рождественский пост в этом году начинается 15 ноября. Также он самый длительный и имеет ряд серьезных запретов.