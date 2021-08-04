Нью-Йорк запретит невакцинированным от COVID-19 посещать рестораны и спортзалы

Нью-Йорк запретит невакцинированным от COVID-19 посещать рестораны и спортзалы

Нарушителям грозит штраф.

В Нью-Йорке вскоре для работы и посещения помещений ресторанов, спортивных залов, спектаклей или кружков гражданам нужно будет иметь подтверждение вакцинации от COVID-19.

Соответствующее заявление во вторник, 3 августа, озвучил мэр американского города Билл Де Блазио, пишет Politico.

По его словам, новая программа "открыть Нью-Йорк" начнется 16 августа, а ее выполнение станет обязательным с 13 сентября. Предварительно, нарушителям будет грозить штраф.

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"Когда кто-то вакцинируется, он может делать все удивительные вещи в Нью-Йорке, — сказал де Блазио. — Если вы не вакцинированы, к сожалению, вы не сможете принимать участие во многих вещах".

Глава города объяснил важность новых мер тем, что они "будут способствовать еще большему количеству вакцинаций".

Около 60% жителей Нью-Йорка уже получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса.

Как сообщалось, американский штат Флорида стал новым "национальным эпицентром" COVID-19 в США после того, как местные власти сообщили о рекордных 21 683 новых случаях заражения коронавирусом.

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