Нюрнберг для Путина: международная петиция за неделю набрала более миллиона голосов

Нюрнберг для Путина: международная петиция за неделю набрала более миллиона голосов

Для российского президента предлагают создать такой же трибунал, как для нацистских военных преступников.

Под петицией о создании международного судебного органа по типу Нюрнбергского трибунала поставили подписи уже более 1,1 млн человек.

Об этом стало известно из информации на вебсайте, где опубликовано такое предложение, открытое для подписей людей со всего мира.

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Среди инициаторов этой петиции – бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и сэр Джон Мэйджор, а также другие британские политики, юристы, ученые и общественные деятели. Они настаивают на создании нового международного трибунала для расследования действий президента России Владимира Путина и его окружения, связанных с вторжением в Украину и агрессивными военными действиями.

Хозяина Кремля предлагают судить так же, как нацистских преступников после Второй мировой войны. Правда, тогда Нюрнбергский процесс начался после безоговорочной капитуляции Германии в условиях оккупации союзниками ее территории.

С 14 марта, когда была объявлена петиция, собрано более 1,1 млн подписей.

Напомним, бывшие премьер-министры Великобритании настаивают на создании нового международного трибунала для Путина и тех, кто помогал ему планировать полномасштабное вторжение в Украину.

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