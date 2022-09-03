О чем целую неделю лгала российская пропаганда: дайджест фейков, собранных СНБО

Российские пропагандисты в течение уходящей недели лгали о ликвидации летного состава Воздушных сил Украины, об обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ, газе, атаках на Харьков и не только.

В частности, в очередной раз заявлением о "биолабораториях" отметилась представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом говорится в дайджесте недельных фейков, которые собрал для ТСН.ua Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Фейк:

Российские средства массовой пропаганды со ссылкой на анонимные военно-дипломатические источники сообщили, что "воздушно-космические силы РФ фактически ликвидировали квалифицированный летный состав Воздушных сил Украины… [теперь] Киев задействовал бывших курсантов, сбиваемых на первом-втором боевом вылете".

Опровержение:

Несмотря на то, что российские пропагандисты производят фейки, призванные деморализовать личный состав Воздушных сил ВСУ, украинские пилоты продолжают успешно выполнять боевые задачи. И подтверждением этому служат ежедневные сообщения о снижении враждеских воздушных целей.

В этом случае российская пропаганда использовала дезинформационный механизм "анонимный авторитет", при котором имя авторитета не сообщается. В этом случае речь идет об "анонимных военно-дипломатических источниках". При этом может происходить цитирование документов, оценок экспертов, отчетов, свидетелей и других материалов, необходимых для большей убедительности.

Фейк:

В Минобороны РФ заявили: "киевский режим продолжает провокации для создания техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Для нанесения удара по территории ЗАЭС ВСУ применили беспилотник…, [который удалось] сбить во время приближения к спецкорпусу №1, где хранятся твердые радиоактивные отходы".

Опровержение:

В интервью украинской службе "Голоса Америки" министр обороны Украины Алексей Резников высказал четкую позицию по обстрелам Запорожской АЭС: "Нам нет смысла этого делать, потому что сегодня мы понимаем весь уровень ядерной опасности по отношению к человечеству. Мы пережили в 1986 году Чернобыльскую трагедию. Именно украинцы знают, что такое Чернобыльская трагедия. Сколько людей погибло потом от этого излучения. Поэтому мы бьем во все колокола и просим вмешаться не только МАГАТЭ, но и все международное сообщество, повлиять, чтобы это не было очередной причиной ядерной катастрофы в Европе".

Манипуляция:

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "РФ готова выполнять свои обязательства по поставке газа, [однако] действия ЕС по газовой проблеме сложно понять и невозможно объяснить, и за них приходится платить простым европейцам".

Опровержение:

В ответ на приостановку поставок российского газа в Европу прессслужба ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" сообщила: "если бы "Газпром" вел себя как надежный партнер, он легко нашел бы возможность доставить необходимые объемы газа своим заказчикам. Существует несколько альтернативных маршрутов, в частности через украинскую ГТС, которая имеет более чем достаточные свободные мощности. Однако, как доказывает Центр глобалистики "Стратегия ХХІ", используя документы российского монополиста, приостановка "Северного потока-1" – это часть газовой войны России, а ее цели – политические. Ведь заявления "Газпрома" о якобы технических проблемах и выходе из строя сразу четырех ГПА вызывают сомнения".

Фейк:

Российские СМП сообщили, что в центре Харькова "были атакованы объекты, где дислоцируются ВСУ… [однако] украинская сторона показала лишь часть поврежденных зданий, скрывая реальные цели ВС РФ… такая тактика наблюдается с начала [войны], что подтвердила организация Amnesty International в своем большом докладе".

Опровержение:

Согласно официальному сообщению Харьковской областной прокуратуры, 30 августа российская армия в очередной раз обстреляла жилые кварталы Харькова. Под обстрелом оказался Шевченковский район. Повреждены несколько домов и автомобилей, детский сад и парк отдыха. В результате обстрела погибли четыре человека, еще 11 получили ранения. Предварительно обстрел производился с артиллерийской установки.

Что касается одиозного доклада неправительственной организации Amnesty International, то советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил: "жаль, что такая организация, как Amnesty International, принимает участие в этой кампании по дезинформации и пропаганды".

Манипуляция:

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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Москва рассматривает заявление Государственного департамента США по биологической безопасности (совместное заявление США, Грузии, Украины и еще нескольких стран – ред.) как часть пропагандистской кампании, направленной на дальнейшие военно-биологические исследования Пентагона под прикрытием мирной деятельности".

Опровержение:

США, опасаясь, что частое повторение заявлений о биологическом оружии может свидетельствовать о том, что Москва сама планирует использовать такое оружие, проведя в Украине операцию под "ложным флагом", выступили с соответствующим заявлением.

Так, бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала российские обвинения "бессмысленными" и заявила, что США не разрабатывают и не обладают таким оружием: "теперь, когда Россия выдвинула эти ложные заявления, а Китай, кажется, одобрил эту пропаганду, мы все должны следить за тем, что Россия, возможно, применит химическое или биологическое оружие в Украине или проведет операцию под "фальшивым флагом".

Напомним, СБУ разоблачила во Львове пророссийских агитаторов, работавших на боевиков "ЛНР".