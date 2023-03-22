О чем договорились Си Цзиньпин и Путин: эксперты об итогах визита лидера Китая в РФ

Лидер Китая Си Цзиньпин завершил трехдневный визит в Москву, где он проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ключевыми темами стали война в Украине и усиление экономического сотрудничества КНР и России.

О чем договорились Пекин и Москва, поможет ли Си Цзиньпин Путину в войне против Украины, чего ожидать от "мирного плана" КНР — ТСН.ua собрал мнения экспертов.

"Пророссийский нейтралитет" и военная помощь

Си Цзиньпин будет воздерживаться от поставок Путину наступательных вооружений, хотя, возможно, будет оказывать незначительную военную помощь через третьи страны.

К такому выводу пришел в интервью ТСН.ua военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Я думаю, Си Цзиньпин приехал послушать Путина и его окружение, что вообще происходит на линии фронта. Да, у него есть вся информация от своей разведки, спутников, но важно услышать непосредственно от одной из сторон. Ему рассказывают перспективы – сколько времени понадобится, как оно продвигается, а китайский руководитель сверяет эту информацию с данными своей разведки, дипломатическими, политическими, военными каналами и сопоставляет для себя, чтобы полностью составить картину вселенной. Хотел узнать, сколько Россия еще планирует вести эту войну, что Китай потенциально может получить от сотрудничества с РФ, поскольку он понимает, что Россия сейчас очень сильно зависит от политической позиции Китая", – отметил эксперт.

По его мнению, сотрудничество России и Китая "вкладывается во фразу пророссийский нейтралитет".

"Оказывать военную помощь, которую ожидает Россия, в виде авиации, артиллерийских систем, систем залпового огня, Китай не будет. Шлемы, броники, одежду передают. Возможно, еще будут спутниковые снимки территории Украины, но не от правительства Китая, а от частных компаний А правительство будет разводить руками — мы ни при чем. Возможно правительство через третьи страны и частные компании будет помогать "Мавиками" — беспилотниками, небольшими атакующими дронами", — считает Ступак.

Начнет ли Китай полномасштабный ленд-лиз

На сегодняшний день увеличивается вероятность того, что Китай будет скрыто вооружать режим Путина.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал исследователь тайваньского Института по исследованиям национальной обороны и безопасности Юрий Пойта.

"Китай вряд ли будет поставлять полномасштабный ленд-лиз Российской Федерации. Он, конечно, будет делать это скрытно. Это могут быть не цельные образцы вооружения и военной техники, а компоненты, небольшие средства, боеприпасы. Оно уже происходит частично. Если оно будет наращиваться, оно на первых этапах будет проводиться через третьи страны - Иран, Беларусь, Северная Корея... Вероятность этого увеличивается. Но, наверное, она еще не достигла уровня, чтобы Китай принял такое решение", - говорит эксперт.

На вопрос, усилилась ли сегодня вассальная зависимость РФ от Китая, Пойта ответил:

"С моей точки зрения, нет значения, в каких они отношениях – вассальных или равноправных, потому что это не снимает опасности, которую Российская Федерация несет Украине и не снимает помощи, которую Китай все больше оказывает РФ".

Си нащупывает "слабые точки" Путина

Си Цзиньпин пытается подтолкнуть Путина к китайскому плану мирного урегулирования в Украине.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказала российский политический аналитик Ольга Курносова.

"Мне кажется, что сейчас Си Цзиньпин нащупывает "слабые точки" у Путина, чтобы заставить его начать двигаться по китайскому плану мирного урегулирования. Мне кажется, Си Цзиньпин хотел бы как-то военную ситуацию свести на ноль. По-моему, визит прежде всего об этом, поэтому такие длинные переговоры", — считает эксперт.

По ее мнению, Китай интересует не союз с Кремлем, а экономические преференции – выгоды от дешевых российских углеводородов и добычи других ископаемых.

"Есть один тезис, который Китаю абсолютно понятен — у них сложная ситуация с Тайванем, соответственно, они не поддерживают сепаратистские настроения в любом месте. Поэтому поддержать Россию в этой ситуации они, в принципе, не могут. Это нарушит их собственное представление о том, как все должно развиваться. Поэтому они никогда не признают российские претензии на украинские территории", — убеждена Курносова.

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