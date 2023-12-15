О чем лгал Путин во время "прямой линии" и почему заявления не принесли политических сенсаций: разбор The New York Times

Во время выступления он снова обвинял во всем Запад, успокаивал россиян и говорил о войне против Украины.

В четверг, 14 декабря, диктатор Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию и так называемую "прямую линию", отвечая на вопросы журналистов и самих россиян. Большинство вопросов во время "прямой линии" не выводились на большой экран, однако некоторые из них все же попали на глаза прессы. В частности о том, почему реальность политиков России отличается от действительности самих жителей.

Интересующие россиян темы, которые проигнорировал Путин, можно разделить на три направления: экономику, политику, войну. Диктатор отвечал на вопросы лояльных прокремлевских СМИ и игнорировал запросы россиян.

Некоторые также отправили риторические вопросы:

Почему ваша действительность расходится с нашей реальностью?

Когда россияне будут есть черную икру?

Когда пенсионеры получат 13-ю пенсию?

Издание The New York Times проанализировало некоторые моменты во время "прямой линии".

"Уверенность российского лидера оказалась в полной мере. Путин сказал, что его цели в Украине не изменились: "демилитаризация" и "денацификация" страны. Это те же нечеткие и необоснованные оправдания, которые он использовал, начиная от вторжения почти два года назад, но теперь Путин находится в положении относительной силы", – пишут журналисты.

Хотя российский лидер повторил, что он "открыт к мирным переговорам", он не выразил ни одного намека на готовность к компромиссу.

"Мир наступит, когда мы достигнем своих целей", – сказал Путин.

Путин готов к "соглашению" по освобождению двух американцев, задержанных в России.

Впервые Путин прокомментировал задержание Эвана Гершковича, корреспондента The Wall Street Journal, подозреваемого в шпионаже.

"Мы хотим заключить соглашение, но оно должно быть взаимоприемлемым для обеих сторон", — сказал Путин, имея в виду Гершковича и Пола Велана, бывшего морского пехотинца и руководителя компании, отбывающего 16-летний срок заключения за шпионаж.

Несмотря на шквал международных санкций, российская экономика восстановила свой довоенный размер и, как ожидается, в текущем году вырастет примерно на 3%, поскольку значительное увеличение военных расходов стимулирует производство, а нехватка рабочей силы заставляет повышать зарплаты.

Однако инфляция резко возросла с весны, и Путин признал в четверг, что в этом году она может достичь 8%.

"Отражая общественную обеспокоенность по поводу цен, у российского лидера спросили, что он планирует делать со стремительным ростом стоимости яиц. Путин ответил непристойной шуткой, прежде чем извиниться за то, что его правительство не справилось с этой проблемой", — отмечают журналисты.

На фоне международного осуждения катастрофических потерь среди гражданского населения в результате войны Израиля против ХАМАСа Путин пытался провести разницу между действиями российской армии и действиями израильских сил.

"Посмотрите на специальную военную операцию и посмотрите, что происходит в Газе, и почувствуйте разницу, — сказал Путин. — Ничего подобного в Украине не происходит".

Интересно, что диктатор предсказал, что отношения с Соединенными Штатами могут когда-то улучшиться: "Что касается Соединенных Штатов, то мы готовы строить с ними отношения. Мы верим, что мир нуждается в США".

В связи с приближающимися выборами Путин, казалось, не собирался проводить кампанию.

Президентские выборы в России почти не упоминались, что свидетельствует о том, что Путин может считать результат гонок заранее решенным.

"Поскольку политическая система находится под его жестким контролем, Путин, как ожидается, выигрывает еще один шестилетний срок на выборах в марте", — добавило издание.

В прямой эфир выступления президента РФ попали две фразы, на которые также не прозвучало ответа или комментариев:

Кто после вас будет президентом?

Я понимаю, что чудес не бывает, но очень хочу

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