О чем могут говорить Си Цзиньпин и Путин на встрече на следующей неделе

Если визит состоится, то его целью станет демонстрация не союза с Россией.

Возможный визит лидера Китая в Россию продемонстрирует не союз с Россией, а противостояние США.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

"Вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что продолжаются переговоры о таком визите ( Си Цзиньпина в Москву – ред.). Россияне давно хотят, чтобы китайский лидер приехал в Россию", — отметил эксперт.

По его словам, Си Цзиньпин выполнил все внутренние задачи. Он переизбран на третий срок. Он стал первым китайским лидером за последние 40 лет, нарушившим принцип смены поколений. Ранее каждые 10 лет происходила смена руководства.

"Си Цзиньпин стал первым, кто нарушил эти правила. Это означает, что в Китае начинается новая эпоха. Чем это закончится сложно сказать. Мы видим стремление Китая к мировому лидерству. Раньше такого не было", — сказал Фесенко.

Если раньше Россия стремилась к распределению сфер влияния, то сейчас на роль мирового лидера претендует Китай.

"Да, будут обсуждать войну в Украине: когда и как она может завершиться, отношения с США, вопросы продовольственной безопасности и т.д. Цель КНР — продемонстрировать американцам, что у Китая есть такой ресурс, каким он может воспользоваться в противостоянии США, как Россия. Такой ситуации еще не было год назад. Сейчас Россия только младший партнер Китая. Но это не значит, что Китай будет поддерживать Россию", – отметил Фесенко.

Напомним, что 13 марта глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в скором времени планирует переговоры с Си Цзиньпином. Точной даты переговоров с лидером КНР он не назвал.

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