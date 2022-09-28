О чем снова договариваются Путин и Лукашенко: российский оппозиционер рассказал о намерениях главы Кремля

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин встретились для переговоров. Вероятно, основным вопросом станет ядерное оружие.

Бывший депутат российской Госдумы и бизнесмен Илья Пономарев прокомментировал ситуацию "УНИАН".

По его словам, Лукашенко хочет договориться с Путиным о передаче своей стране ядерного оружия.

Лукашенко давно прилагает усилия для того, чтобы сделать Беларусь фактически ядерным государством.

По его мнению, президент России понимает, что ядерное оружие "такая обоюдоострая вещь", которая может быть возвращена и против Москвы, поэтому эта тема будет во взвешенном состоянии.

"Да, Лукашенко очень хочет с Путиным договориться о ядерном оружии, потому что это фактор его защиты от Запада. Поэтому он давно прилагает к этому усилия, чтобы де-факто стать ядерной страной и соответственно, чтобы ни одно западное государство не могло зайти на него территорию. Но Путин же прекрасно понимает, что это же обоюдоострая вещь... поэтому, думаю, что ему не удастся на эту тему договориться", — сказал Пономарев.

Напомним, ранее президент США Джо Байден предупредил Путина о том, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь для России серьезные последствия и призвал не делать этого.

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