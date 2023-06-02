О чем свидетельствует реакция Кремля на события в Белгородской области: объяснение аналитиков

"Вылазки" добровольцев из "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области серьезно беспокоят российские власти.

В российском обществе и информационном пространстве наблюдается повышенная тревожность. Об этом свидетельствует реакция российских властей на рейд Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона "Свобода России" в Белгородской области РФ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обращают внимание, что власти Белгородской области объявили об эвакуации 200 детей в Пензенскую область. Кроме того, 3 июня планируется эвакуировать еще 600 детей в Калужскую и Ярославскую области.

"Некоторые российские блогеры использовали ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства. Другие утверждали, что ограниченные рейды являются предвестниками украинских контрнаступательных операций", – отмечают в ISW.

Напомним, 1 июня июня добровольцы побывали в районе Новой Таволжанки (3,5 км от российско-украинской границы) и нанесли там удары по российским позициям, а также по городу Шебекино Белгородской области (7 км от российско-украинской границы). Власти в РФ заявили, что отразили все атаки на границе, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что их вообще не было на территории Белгородской области.

Российские милблогеры сообщали о том, что 20 российских пограничников и 20 солдат срочной службы, а также российские авиационно-артиллерийские подразделения дали отпор личному составу РДК и легиону "Свобода России", пытавшимся провести рейд у Шебекино.