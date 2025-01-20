О чем свидетельствует странное молчание Трампа об Украине – анализ CNN

В издании предполагается, что, вероятно, Трамп осознал, что задача трудна, и ее цель легкой победы находится за пределами его непосредственной досягаемости.
Новоиспеченный президент Дональд Трамп не упомянул об Украине во время первого обращения к американцам после приведения к присяге.
Что свидетельствует о отсутствие упоминаний об Украине в инаугурационной речи нового главы Белого дома, пишет CNN.
"Мы будем измерять свой успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, что самое важное, войнами, в которые мы никогда не принимаем участия", — сказал Трамп.
Это было ближе всего к тому, чтобы вспомнить Украину, которая в течение многих месяцев выглядела самым амбициозным направлением его внешней политики.
Издание напоминает, что во время предвыборной кампании Трамп обещал установить мир к своей инаугурации, затем в течение 24 часов после того, как стал президентом, а затем в последнее время в течение шести месяцев.
В инаугурационной речи упоминались Панама, Китай, Мексика, Израиль и даже Марс, а Украина — вместе с Россией — нет.
Есть много способов интерпретации молчания, но на ум приходят два наиболее заметных. Теперь, когда Трамп фактически имеет исполнительную власть, он больше не хочет комментировать свою позицию и график прекращения войны. и без громких часов ожидания президента, тикающего на заднем плане.
"Во-вторых, Трамп осознал, что задача трудна, и ее цель легкой победы находится за пределами его непосредственной досягаемости. Возможно, он готов согласиться на сложный и длительный процесс, который в конце концов отвечает самым смелым мечтам Владимира Путина: что Трамп и его союзники теряют энергию, единство и терпение через конфликт и соглашаются на нечистоплотное, неточное идущее закрытие в пользу прожорливого аппетита Москвы к разрушению и территории", — отмечают в издании.
Ранее бывший глава МИД Павел Климкин объяснил, почему Трамп в речи не упомянул Украину.
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