О Медведчуке — ни слова: в России наконец-то прокомментировали масштабный обмен пленными

В России прокомментировали обмен пленными с Украиной, в ходе которого РФ вернула 55 своих вояков. При этом о куме российского диктатора Викторе Медведчуке, на которого обменяли 200 украинских героев, в сводке Минобороны РФ даже не упомянули.

В настоящее время российские преступники были доставлены на территорию Российской Федерации и помещены в медицинские учреждения Минобороны России.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В российском Министерстве обороны заявили, что обмен пленными был "сложным". Мол, в украинском плену российским воинам, убивавшим невинных украинцев, якобы "угрожала смертельная опасность". Теперь же россиянам "позволили" связаться с родственниками.

При этом в сводке Минобороны РФ не сказали ни слова о куме президента РФ Владимира Путина Викторе Медведчуке, которого обменяли на 200 украинских защитников.

Напомним, 21 сентября состоялся исторический обмен пленными – Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото).

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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