О ракетах Tomahawk, войсках КНДР и сложной зиме: главное из разговора Зеленского с западными СМИ

В среду, 30 октября, Владимир Зеленский общался с представителями ведущих СМИ стран Северной Европы.

ТСН.ua собрал главные заявления президента

Утечка информации о ракетах Tomahawk для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал партнеров за утечку информации о просьбе Украины в ракетах Tomahawk, которая должна быть конфиденциальной.

"Когда многие страны начали поддерживать План победы, вы видите, что сейчас происходит в медиа, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk", – заявил он.

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По словам Зеленского, вопрос о данных ракетах был конфиденциальной информацией, однако если уже произошла утечка, «между партнерами нет ничего конфиденциального».

Военные из КНДР в войне против Украины – эскалация войны

Владимир Зеленский подчеркнул, что первой на эскалацию пошла РФ. В частности, глава государства провел параллели с запретом Запада на удары дальнобойным оружием по важным целям на территории Российской Федерации.

Факт, будто разрешение на удары может стать эскалацией войны, возмутил Зеленского. Однако Москва уже на это пошла.

"Когда мы поднимаем вопрос о дальнобойном оружии, некоторые страны говорят, что это переход "красных линий": "Если мы даем вам разрешение, Россия пойдет на эскалацию". Но северокорейские солдаты – это и есть эскалация. Не с нашей стороны, а со стороны РФ. Выходит, что мы можем защищать нашу страну только тогда, когда они разрушают наши земли и убивают наших детей? Выходит, только в этот момент мы имеем право что-то делать? Зеленский.

Будут ли воевать солдаты Запада в Украине?

По словам Зеленского, вовлечение военных КНДР в войну России не станет поводом для того, чтобы страны Европы направили свои войска в Украину.

"Не уверен, честно говоря. Я знаю, что все относятся к этому скептически и очень осторожно", — отметил глава государства. Как отметил Президент, Украина никогда не настаивала на этой идее и не обсуждала ее подробно. Мол, это небезопасно.

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"Если у вас нет такого решения от лидеров, от общества и т.д., очень опасно поднимать эту тему на самом деле. Потому что вы можете потерять любую другую поддержку. Мы не можем рисковать потерей поддержки, которую мы уже имеем", — подчеркнул украинский президент.

Сложная зима, которая может стать решающей

С приближением зимы Украина столкнется со многими трудностями. В частности, это блэкауты и продолжение обстрелов инфраструктуры.

По словам Зеленского, эта зима станет решающей. Глава государства, обосновывая свои слова, подчеркнул: есть партнеры, которые предоставили Украине всего 10% из обещанного пакета техники. В то же время он считает, что "защита Украины — это совместная работа".

"Когда нам сказали, что не могут взять нас в НАТО в состоянии войны, но пообещали шесть-семь систем для защиты неба. Нельзя сравнивать эти вещи, но во время войны мы согласились, потому что нам нужно сохранить себя. Эти системы для нас очень важные. Но мы до сих пор не получили и не можем рассчитывать на эту большую поддержку ПВО в отопительный сезон», — заявил Зеленский.

"Быстрые мирные шаги Трампа"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не против скорых шагов, которые предлагает кандидат в президенты США Дональд Трамп для окончания войны.

"Я не уверен, что политика будет коренным образом меняться. Я имею в виду, что даже если есть люди (речь идет о Трампе – ред.), которые выиграют и видят какие-то сделки, быстрые сделки, быстрые шаги и т.д., то мы также на стороне быстрого" мирного решения. Но не только мы должны за это платить», – заметил Зеленский.

Он напомнил, что агрессор – не Украина, а Россия, и она должна заплатить за это.

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По словам главы государства, он будет счастлив, если у Киева и Вашингтона будет общая философия и общая точка зрения.

"Если нет, то просто хочу напомнить, что Европа большая, намного больше России. Я имею в виду и по экономике, и по вооружению, по военному сегменту — очень сильная. Поэтому план состоит в том, чтобы не проиграть с не такой большой". Поддержкой со стороны США или если поддержка уменьшится. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на себя, на единство в Европе, на общественное мнение американского народа», – рассказал Зеленский.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине еще до вступления в должность, если будет избран президентом. Он также говорил, что "соберет вместе" Зеленского и Путина.

Грузинский сценарий возможен в Молдове

Зеленский предостерег Молдову от грузинского сценария российской агрессии.

"Надо признать, что на сегодняшний день в Грузии победила Россия. Они забрали часть страны, затем сменили политику, правительство. И теперь там пророссийское правительство. Их выбор — дружба с РФ, а не ЕС", — подчеркнул глава государства.

По словам гаранта государства, подобный сценарий РФ пытается реализовать в Молдавии.

"Они хотят сделать то же самое, и сделают это через год-два, если Запад не остановит свои разговоры о красных линиях", — предупредил Зеленский.

Напомним, в штабе грузинской оппозиции все происходившее на выборах в парламент называют не иначе как спецоперацией Кремля. К ним присоединяется и президент. Саломе Зурабишвили уверена – результаты голосования сфальсифицировали, и призывает отстаивать свое право на справедливые выборы на площади Руставели.

Увлечения украинскими военными Курской АЭС

В разговоре с представителями СМИ Северной Европы Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны могли бы захватить атомную электростанцию возле Курска, но не сделали этого, чтобы не уподобляться России. В то же время, президент отметил – если бы Украина захотела, то смогла бы это сделать.

"Россия думает, что очень сильная. Но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы сделали это. Однако мы никогда не хотели этого, потому что понимаем, что это означало бы стать такими же, как Россия", – высказался глава государства.

Он подчеркнул, что Курская операция была начата, чтобы помешать президенту России Владимиру Путину создать "буферную зону" на севере и востоке Украины.

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"Когда мы поняли, что никто не даст нам дальнобойное оружие, они (русские – ред.) разрушают нас со своей территории и хотят сделать буферную зону на севере, мы, конечно, пошли на Курск. Чтобы создать буферную зону или что-то вроде их территории", – объяснил Зеленский.

Он добавил, что захват украинскими войсками определенной территории Курщины заставил РФ опрокинуть часть ее сил с Харьковского направления и востока. Но для остановки продвижения врага этого недостаточно. Украине нужно разрешение от западных партнеров на дальнобойные удары на российской территории.

Украинцы за границей должны возвращаться и помогать

Зеленский заверил, что государство не будет давить на граждан, выехавших за границу после начала полномасштабной войны, для их возвращения.

По словам главы государства, Украина нуждается в возвращении беженцев и их помощи. В то же время сказал: "Мы не можем давить, побуждать людей к возвращению".

"Я могу очень громко призывать наших украинцев, которые находятся за границей, приезжать и помогать, работать в оборонной промышленности, помогать нашим солдатам, платить налоги, поддерживать Украину", – высказался президент.

Он добавил, что у всех украинцев складывались разные ситуации. Многие граждане имели серьезные причины для выезда за границу. Речь идет, в частности, о пенсионерах, детях, семьях погибших военных и других.

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