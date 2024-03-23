О теракте в Москве заранее предупреждали не только западные дипломаты: эксклюзив ТСН

О масштабном теракте в подмосковском "Крокусе Сити ", в результате которого погибли 80 человек, предупредил накануне представитель Комитета Ингусской независимости Магомед Ториев.

Об этом он рассказал в интервью ТСН журналистке Оксане Радионовой.

Он подчеркнул, что Россия – это государство-народоед и оно живет тем, что ест народы.

"Сейчас у нас есть информация, что Россия готовит серию терактов. Пострадают иностранные граждане, чтобы потом обвинить нас, ингушей, в этом. Чтобы потом на основании этих терактов добиваться от Евросоюза, мира, признания нас террористами ", – рассказал он.

Напомним, посольство Соединенных Штатов в РФ сообщило о возможных терактах в Москве в ближайшие 48 часов.

Что известно о теракте в "Крокус Сити"

В зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". В здании также раздался взрыв, после чего начался пожар. Пока известно о более 80 погибших и более 100 раненых.

Главное управление разведки при Министерстве обороны Украины заявило, что теракт в подмосковном Красногорске – это спланированная и сознательная провокация российских спецслужб по указанию Путина.

Между тем заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил еще, если будет установлена причастность Киева и его "вдохновителей", то все должны быть "найдены и безжалостно уничтожены, как террористы".

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