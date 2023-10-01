"О военной помощи Украине больше не идет" — экс-премьер Словакии Пеллегрини

Лидер партии, занявшей третье место по количеству голосов на выборах, заявил, что Словакии "больше нечего отправить" Украине.

Глава словацкой партии "Глас", экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини заявил, что о военной помощи Украине "больше речь не идет".

Об этом сообщает Dennikn.

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По словам политика, о военной помощи Киеву "больше речь не идет", поскольку по его мнению, Словакии "больше ничего отправить" Украине.

В то же время Пеллегрини заявил, что поддерживает коммерческие контракты на производство оружия и боеприпасов, выполняемые словацкими оружейными заводами. Он считает важным, чтобы у людей была работа, и не решает, пойдет ли эта продукция в Украину или в другие страны.

Также в издании пишут, что новая власть "хочет максимально проверить, была ли законна предыдущая военная помощь, оказанная Украине".

Заметим, что партия "Глас" экс-премьера Петера Пеллегрини набрала 14,96% голосов на парламентских выборах, заняв третье место. По мнению экспертов, эта партия может вступить в коалицию как с прозападными, так и с пророссийскими силами.

"Сейчас результаты показывают, что "Глас" будет партией, без которой невозможно сформировать какое-либо нормальное, действенное коалиционное правительство", — сказал Пеллегрини, добавив, что партия "примет правильное решение", чтобы войти в состав правительства. что выведет Словакию из "упадка и кризиса, в которые нас (предыдущие лидеры страны) втянули".

Напомним, что в Словакии на выборах, по предварительным подсчетам голосов, победу одержала пророссийская партия экс-премьера Роберта Фицо.

В CNN напомнили, что Фицо не скрывает своих симпатий к Кремлю и обвиняет мифических "украинских нацистов" в том, что они спровоцировали диктатора Путина начать вторжение, повторяя ложные нарративы РФ.

Согласно опросу братиславского аналитического центра безопасности GlobSec, только 40% словаков считают Россию ответственной за войну в Украине. Это самый низкий показатель среди восьми стран Центральной и Восточной Европы и Балтии.