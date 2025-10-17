ТСН в социальных сетях

"О Ярославе Мудром и Хмельницком": Путин устроил Трампу историческую тираду на Аляске

Президент США несколько раз повысил голос и в какой-то момент даже пригрозил уйти, отмечает Financial Times.

Путин и Трамп

Путин и Трамп / © Associated Press

Во время встречи на Аляске глава Кремля Владимир Путин рассказывал президенту США Дональду Трампу о князе Ярославе Мудром и гетмане Богдане Хмельницком.

Об этом сообщает Financial Times.

В начале встречи Путин сразу отклонил предложение США об отмене санкций в обмен на прекращение огня и заявил, что примет только капитуляцию Украины.

После этого Путин произнес «бессодержательную историческую тираду».

Очевидцы утверждают, что Трамп был ошеломлен.

Президент США несколько раз «повысил голос» и в какой-то момент «даже пригрозил уйти».

Наконец, Дональд Трамп сократил встречу и отменил запланированный обед с Путиным, на котором делегации должны были обсудить экономическое сотрудничество.

Напомним, 16 октября Дональд Трамп побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Лидеры решили встретиться в Будапеште, чтобы, как заявил президент США, «посмотреть, сможем ли мы положить конец этой „бесславной“ войне между Россией и Украиной».

