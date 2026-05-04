ОАЭ под ракетным ударом из Ирана: что известно об атаке
Иран атаковал ОАЭ дронами и ракетами. На нефтеперерабатывающем заводе в Фуджейре вспыхнул пожар.
Объединенные Арабские Эмираты заявили об отражении воздушной атаки со стороны Ирана. Системы противовоздушной обороны страны обнаружили четыре крылатые ракеты, три из которых были успешно перехвачены над территориальными водами, а четвертая упала в море.
Об этом сообщает Минобороны ОАЭ.
Сообщается, что перехват целей происходил в разных регионах страны. В то же время в городе Фуджейра зафиксировали последствия атаки беспилотников. Местные власти сообщили о вспышке пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вызванном ударом дронов, запущенных со стороны Ирана.
Из-за обострения ситуации в Иране предупредили об опасности для кораблей. Представитель КСИР заявил, что суда, которые нарушат их правила в Ормузском проливе, «будут остановлены силой».
Кроме того, сообщается, что в Объединенных Арабских Эмиратах не утихают сигналы ракетной опасности. Из-за угрозы воздушных ударов международный аэропорт Дубая полностью прекратил обслуживание рейсов.
Ранее стало известно, что Иран предложил трехэтапный план прекращения войны.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрел новое предложение Ирана относительно завершения войны и отклонил его. Он также добавил, что военная ситуация «идет очень хорошо».
Ранее Белый дом официально сообщил Конгрессу, что считает войну с Ираном завершенной. Несмотря на это, американские войска остаются в регионе. Этот отчет стал итогом начавшегося два месяца назад конфликта.