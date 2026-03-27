ОАЭ под ударом стихии: экстремальные ливни вызвали наводнение (фото)

ОАЭ затопило / © Associated Press

В Шардже началось наводнение после ливней. Непогода добралась и до соседнего Омана.

Об этом сообщает Nature.

Дожди усложняют повседневную жизнь и дорожную ситуацию в городе.

Автомобили, грузовики и мотоциклы пробираются по дорогам, покрытым водой, а пешеходы и велосипедисты передвигаются по затопленным улицам.

Национальный центр метеорологии ОАЭ призвал жителей соблюдать осторожность и избегать затопленных участков. Власти ввели режим удаленной работы для многих госслужащих и призвали жителей воздержаться от поездок без необходимости.

Улицы оказались под водой / © Associated Press

В Объединенных Арабских Эмиратах ожидается резкое ухудшение погодных условий: пик шторма придется на пятницу, сообщили метеорологи. Специалисты не исключают опасных погодных явлений, включая град, шквальный ветер и локальные наводнения.

Затопленные улицы / © Associated Press

Ученые связывают учащение экстремальных погодных явлений с глобальным потеплением. По их данным, количество штормовых дней в ОАЭ увеличилось по сравнению с 2000 годом, а атмосфера начала удерживать больше влаги, что способствует более интенсивным осадкам.

Напомним, в Португалии мощные ливни повлекли за собой масштабные наводнения. Накануне прорвало плотину, что привело к обвалу участка ключевой автомагистрали страны.