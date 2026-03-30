ОАЭ требуют от Ирана компенсации за нанесенный ущерб во время обстрелов

Атака Ирана / © Associated Press

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргеш призвал Иран компенсировать ущерб, причиненный странам региона в результате его ударов.

Его заявление прозвучало после того, как ранее Тегеран сам требовал от США и Израиля компенсаций за ущерб, нанесенный во время продолжающегося уже 30 дней конфликта.

«Любое политическое решение, направленное на противодействие агрессии Ирана против арабских государств Персидского залива, должно содержать четкие гарантии предотвращения будущих нападений, закрепить принцип ненападения и предусматривать компенсацию Ирана за нападения на гражданское население и жизненно важную гражданскую инфраструктуру», — написал Гарш.

Он также заявил, что перед началом войны Тегеран «ввел в заблуждение» своих соседей и прибег к «умышленной агрессии».

Кроме того, советник президента ОАЭ назвал Иран режимом, который стал главной угрозой безопасности арабских стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Иран разрешил 20 кораблям под пакистанским флагом проходить через Ормузский пролив.

Мы ранее информировали, что Иран уничтожил американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, которых, по предварительным данным, в США всего было 16.