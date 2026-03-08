ОАЭ впервые ударили по Ирану: что стало целью

ОАЭ / © Getty Images

После нескольких дней непрерывных обстрелов в регионе Объединенные Арабские Эмираты нанесли удар по объекту в Иране.

Об этом сообщает издание Ynet.

По данным журналистов, удар был нанесен по иранскому предприятию, занимающемуся опреснением воды. В Израиле рассматривают атаку не как масштабную военную операцию, а как предупреждение для иранских властей.

Они отмечают, что этот шаг может являться демонстрацией готовности ОАЭ к более активным действиям в случае дальнейшей эскалации.

В случае усиления атак со стороны Ирана существует вероятность, что Объединенные Арабские Эмираты присоединятся к более широкой военной кампании против Тегерана.

При этом эксперты предполагают, что даже в таком случае участие ОАЭ может оставаться ограниченным — например, в виде точечных ударов по стратегическим объектам.

Удары по странам Персидского залива — последние новости

Напомним, утром 8 марта страны Персидского залива сообщили о новой волне атак иранских беспилотников и ракет. По данным CNN, удары были зафиксированы сразу в ряде государств региона.

В частности, в Кувейте беспилотники атаковали хранилище топлива в международном аэропорту, а обломки от перехватов повредили гражданскую инфраструктуру. Также сообщалось о пожаре в здании Государственного института социального обеспечения в Эль-Кувейте после удара дрона.

Кроме того, атаки зафиксировали в Саудовской Аравии, где силы ПВО перехватили по меньшей мере 21 беспилотник, а также в Бахрейне, где из-за «иранской агрессии» произошел пожар в порту Мина-Салман. В Объединенных Арабских Эмиратах сообщали о реагировании противовоздушной обороны на ракетную угрозу.

К слову, 7 марта президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид (МБЗ) официально заявил, что его страна в настоящее время находится в состоянии войны. Он отметил, что страна остается сильной и «нелегкой добычей».