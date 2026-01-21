"Об этом лучше молчать": Трамп намекнул на секретное оружие США

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты располагают уникальными видами вооружения, о существовании которых не знает ни одна другая страна мира.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NewsNation, отвечая на вопросы журналиста о возможном применении так называемого звукового оружия во время недавней военной операции США в Венесуэле.

"Ни у кого больше этого нет. У нас есть оружие, о котором никто не знает. Пожалуй, лучше об этом не говорить", – заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что во время захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро американские военные обезвредили сотни бойцов, используя неизвестные технологии.

Напомним, ранее министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате операции США по задержанию президента Николаса Мадуро погибли 100 человек.

Также ранее стало известно, что Министерство обороны США более года испытывает устройство, которое, по версии отдельных следователей, может быть связано с так называемым "гаванским синдромом" – серией загадочных заболеваний среди американских дипломатов, военных и сотрудников спецслужб.