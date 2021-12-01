"Об этом не может быть и речи": Россия отвергла предложение Турции стать посредником между Зеленским и Путиным

"Об этом не может быть и речи": Россия отвергла предложение Турции стать посредником между Зеленским и Путиным

В Кремле продолжают повторять, что Россия якобы "не является стороной этого конфликта".

Россия отвергла предложение Турции стать посредником в разрешении российско-украинской войны, назвав это "внутриукраинским конфликтом".

Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи", — сказала она.

При этом дипломат напомнила, что "Россия не является стороной этого конфликта", отмечая, что "его участниками являются Киев и Донецк с Луганском".

"Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска", — добавила Захарова.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил роль посредника между Зеленским и Путиным. В украинском МИД одобрительно отреагировали на такое предложение, отметив, что "будут приветствовать любые инициативы по завершению военного конфликта на востоке страны и возвращении временно неподконтрольных территорий".

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